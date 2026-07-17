Katari paralajmëron se sulmet e vazhdueshme iraniane dëmtojnë përpjekjet për sigurinë dhe stabilitetin rajonal

Rania R.a. Abushamala
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Katari dënoi sulmet e reja iraniane ndaj territorit të tij dhe atyre të Jordanisë, Bahreinit dhe Kuvajtit, duke i cilësuar ato si "shkelje flagrante" të së drejtës ndërkombëtare dhe sovranitetit të vendeve të goditura, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Katarit dënoi "me termat më të ashpër" sulmet e reja të Iranit ndaj territorit të Katarit, si dhe ndaj territoreve të Jordanisë, Bahreinit dhe Kuvajtit.
Ministria tha se sulmet përbënin "shkelje flagrante të sovranitetit dhe integritetit territorial të shteteve të goditura, si dhe shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare, Kartës së OKB-së dhe parimeve të fqinjësisë së mirë".
Ajo paralajmëroi se sulmet e vazhdueshme përbëjnë "një përshkallëzim të rrezikshëm" që mund të komplikojë përpjekjet për të frenuar tensionet rajonale dhe të dëmtojë përpjekjet politike dhe diplomatike për arritjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon.
Ministria gjithashtu e mbajti Iranin "plotësisht përgjegjës ligjërisht" për sulmet dhe "të gjitha pasojat dhe ndikimet që rezultojnë prej tyre".
Katari tha se rezervon "të drejtën e tij të plotë për t'u përgjigjur, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe nenin 51 të Kartës së OKB-së", si dhe për të marrë "të gjitha masat e nevojshme" për të mbrojtur sovranitetin, sigurinë, integritetin territorial dhe qytetarët e tij.
Shteti i Gjirit gjithashtu rikonfirmoi "solidaritetin e plotë" me Jordaninë, Bahreinin dhe Kuvajtin, si dhe mbështetjen për "të gjitha masat legjitime" që ata ndërmarrin për të mbrojtur sovranitetin dhe sigurinë e tyre.
Ministria bëri thirrje për "ndërprerjen e menjëhershme dhe të plotë të të gjitha veprimeve ushtarake dhe sulmeve" që kërcënojnë sigurinë dhe stabilitetin rajonal, duke u kërkuar të gjitha palëve të shmangin përshkallëzimin e mëtejshëm, të rikthehen te dialogu dhe negociatat dhe të respektojnë mirëkuptimet e arritura përmes përpjekjeve diplomatike.
Më herët të premten, Irani tha se kishte shënjestruar asetet ushtarake amerikane në Kuvajt, Oman, Siri, Jordani dhe Bahrein në një valë sulmesh hakmarrëse, duke pretenduar dëme në baza ajrore, sisteme radarësh, depo armësh dhe avionë ushtarakë.
Kuvajti, Jordania dhe Bahreini thanë se kishin interceptuar raketa dhe dronë iranianë, ndërsa Katari tha se forcat e tij të armatosura kishin penguar disa sulme ajrore, me një fëmijë të plagosur nga copëzat e rëna pas operacioneve të interceptimit.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dronë ndaj vendeve të Gjirit që strehojnë asete amerikane.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan muajin e kaluar një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, me synim përfundimin e konfliktit dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje. Megjithatë, tensionet janë përshkallëzuar sërish ditët e fundit për shkak të Ngushticës së Hormuzit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme.