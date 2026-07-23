Katari mirëpret ndalimet e Holandës dhe Belgjikës për importet nga vendbanimet e paligjshme izraelite

Tarek Chouiref
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Katari mirëpriti të mërkurën vendimet e Holandës dhe Belgjikës për të ndaluar importet nga vendbanimet ilegale izraelite, duke i quajtur masat një hap të rëndësishëm drejt frenimit të zgjerimit të vendbanimeve në territoret e pushtuara palestineze, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme tha se politika e vendbanimeve të Izraelit është një "shkelje flagrante" e ligjit ndërkombëtar, veçanërisht Rezoluta 2334 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, dhe një sulm ndaj të drejtave të popullit palestinez.
Ministria u bëri thirrje më shumë vendeve të miratojnë masa të ngjashme dhe i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të përmbushë detyrimet e tij ligjore dhe morale duke e detyruar Izraelin të përfundojë aktivitetet e tij të vendbanimeve.
Ai ripohoi gjithashtu mbështetjen e palëkundur të Katarit për kauzën palestineze dhe rinovoi mbështetjen e tij për një zgjidhje me dy shtete bazuar në kufijtë e vitit 1967, me Kudsin Lindor si kryeqytetin e një shteti të pavarur palestinez.
Holanda tha të martën se do të fillojë zbatimin e një ndalimi për importet nga vendbanimet izraelite më 22 shtator, pasi Belgjika miratoi kufizime të ngjashme më 18 korrik. Masa vjen pas miratimit të parlamentit të Irlandës për një ndalim të ngjashëm më 15 korrik dhe vjen pasi Spanja dhe Sllovenia kanë miratuar gjithashtu masa të krahasueshme.