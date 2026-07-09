Katari lëshon alarm sigurie, Bahreini dhe Kuvajti aktivizojnë sirenat paralajmëruese pas sulmeve amerikane ndaj Iranit

Tarek Chouiref
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Katari ka lëshuar alarme emergjente të sigurisë, ndërsa sirenat paralajmëruese janë dëgjuar në Bahrein dhe Kuvajt, pasi një valë e re sulmesh amerikane ndaj Iranit shkaktoi rritjen e masave të sigurisë në të gjithë rajonin e Gjirit, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Brendshme e Katarit tha në mesazhe emergjente për qytetarët dhe banorët se niveli i kërcënimit të sigurisë ishte i lartë dhe u bëri thirrje njerëzve të qëndrojnë në shtëpi ose në vende të sigurta dhe të ndjekin udhëzimet zyrtare.
Ministria e Punëve të Brendshme e Bahreinit tha se sirenat paralajmëruese janë aktivizuar dhe u bëri thirrje qytetarëve dhe banorëve të qëndrojnë të qetë dhe të drejtohen në vendin më të afërt të sigurt.
Agjencia zyrtare e lajmeve KUNA raportoi se edhe Kuvajti aktivizoi sirenat paralajmëruese.
Kjo ndodhi pasi mediat iraniane raportuan një valë të re sulmesh amerikane të mërkurën vonë, që kishin në shënjestër disa lokacione në jug dhe juglindje të Iranit.
Komanda Qendrore e ushtrisë amerikane (CENTCOM) tha se forcat amerikane kanë nisur sulme shtesë kundër Iranit, me qëllim dobësimin e aftësisë së Teheranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.