Katari: Kërcënimi i sigurisë ka përfunduar, situata është kthyer në normalitet

Esat Fırat
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Ministria e Punëve të Brendshme e Katarit ka bërë të ditur se kërcënimi i sigurisë në vend ka përfunduar dhe situata është kthyer në normalitet, transmeton Anadolu.
Agjencia zyrtare e lajmeve QNA e Katarit raportoi se ministria konfirmoi se kërcënimi është eliminuar plotësisht.
Deklarata nuk dha detaje mbi natyrën ose specifikat e kërcënimit.
Ministria gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve dhe banorëve që të vazhdojnë të ndjekin udhëzimet dhe këshillat e lëshuara nga autoritetet përkatëse.
Më herët, Katari njoftoi se niveli i kërcënimit të sigurisë në vend ishte i lartë.
Në një paralajmërim për mbrojtjen e sigurisë publike, ministria i kishte këshilluar banorët që të “qëndrojnë në shtëpitë e tyre, të shmangin daljet jashtë dhe të qëndrojnë larg dritareve dhe zonave të hapura”.
Më herët, edhe Ministria e Punëve të Brendshme e Bahreinit njoftoi se sirenat paralajmëruese kishin rënë dhe u kërkoi qytetarëve dhe banorëve të qëndronin të qetë dhe të drejtoheshin në vendin më të afërt të sigurt.
Edhe Kuvajti aktivizoi sirenat paralajmëruese, raportoi agjencia zyrtare e lajmeve KUNA.
Zhvillimet erdhën pasi mediat iraniane raportuan për një valë të re sulmesh amerikane, që shënjestruan disa zona në jug dhe juglindje të Iranit.
Komanda Qendrore e Ushtrisë së SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane kanë ndërmarrë sulme të tjera ndaj Iranit për të dobësuar më tej aftësinë e Teheranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.