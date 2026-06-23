Katari: Dialogu me Iranin është i nevojshëm për sigurinë rajonale

Mohammad Sio
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tha se dialogu me Iranin mbetet i nevojshëm për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin rajonal, pavarësisht se i përshkroi zhvillimet e fundit që përfshijnë Katarin dhe shtetet e tjera të Gjirit si "të papranueshme", transmeton Anadolu.
Në një intervistë për Al Jazeera, kryediplomati i Katarit tha se Doha pret me padurim vizion të unifikuar të Gjirit dhe kuadër të ri rajonal të sigurisë që garanton stabilitetin dhe parandalon krizat e përsëritura.
Megjithatë, ai tha se stabiliteti i plotë rajonal nuk mund të arrihet pa zgjidhje të drejtë për çështjen palestineze, duke i dhënë fund vuajtjeve të popullit palestinez dhe duke i dhënë atyre të drejtën për të krijuar shtet të pavarur dhe sovran.
Sheikh Mohammed theksoi rëndësinë e garantimit të lirisë së lundrimit, heqjes së kërcënimeve për kalimin e sigurt dhe aktivizimit të mekanizmave të komunikimit të drejtpërdrejtë dhe linjave të kuqe për të përmbajtur çdo mosmarrëveshje të ardhshme.
Ai tha se Katari vazhdon konsultimet me vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) dhe Omanin bazuar në një qëndrim të përbashkët të Gjirit që pohon të drejtën e të gjitha shteteve bregdetare të Gjirit për kalim të sigurt dhe të lirë, duke ruajtur stabilitetin rajonal dhe interesat e popujve të tyre.
"Irani është vend fqinj dhe dialogu me të mbetet i nevojshëm për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, pavarësisht faktit se ajo që ndodhi është e papranueshme për Katarin dhe vëllezërit tanë në shtetet e Gjirit", tha ai.
Ai shtoi se shtetet e GCC-së po punojnë në koordinim të drejtpërdrejtë dhe të vazhdueshëm, me një vizion të përbashkët të përqendruar në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes mjeteve diplomatike dhe paqësore dhe ndërtimin e një niveli më të lartë besimi dhe bashkëpunimi.
Përpara Memorandumit të Mirëkuptimit të kohëve të fundit mes SHBA-së dhe Iranit, nën ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, rajoni ka qenë në alarm që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë mbi 3.000 njerëz deri më sot, përfshirë liderin e atëhershëm suprem Ajatollah Ali Khamenein.
Irani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa që shënjestruan Izraelin, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asetet ushtarake të SHBA-së. Ai gjithashtu kufizoi lëvizjen e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit.