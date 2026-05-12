Katari dënon rrëmbimin e cisternës së naftës me marinarë egjiptianë në ujërat e Jemenit

Lina Altawell
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Katari dënoi sot rrëmbimin e një cisterne nafte në ujërat territoriale të Jemenit, me disa marinarë egjiptianë në bord, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme e Katarit tha në një deklaratë se cisterna u dërgua në ujërat territoriale të Somalisë pranë rajonit Puntland, duke e quajtur incidentin "shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare" dhe "kërcënim serioz" për sigurinë detare dhe tregtinë ndërkombëtare.
Doha shprehu solidaritet të plotë me Egjiptin dhe familjet e marinarëve, duke theksuar nevojën për të garantuar sigurinë e ekuipazhit dhe për të përshpejtuar lirimin e tyre, tha ministria.
Ajo bëri thirrje për përpjekje të koordinuara ndërkombëtare për të mbrojtur lundrimin detar dhe lirinë e kalimit nëpër rrugët ujore ndërkombëtare, duke i përshkruar ato si thelbësore për sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe global.
Egjipti konfirmoi të hënën se një cisternë nafte që mbante tetë marinarë egjiptianë u rrëmbye në brigjet e Jemenit dhe u dërgua në Somali. Konfirmimi erdhi disa ditë pasi autoritetet jemenase thanë se një anije u rrëmbye nga piratët më 2 maj në brigjet e guvernatorit Shabwa në Jemenin jugperëndimor, me 12 marinarë egjiptianë dhe indianë në bord.
Gruaja e një marinari egjiptian në cisternën e rrëmbyer tha se piratët kanë kërkuar shpërblim për lirimin e tyre.
Bregu somalez përjetoi një aktivitet të përhapur pirate midis viteve 2008 dhe 2018, përpara se të binte për disa vite, vetëm për t'u rishfaqur përsëri në fund të vitit 2023 mes përshkallëzimit rajonal në rritje.