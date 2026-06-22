Katar, 54 të plagosur dhe 18 të zhdukur nga shpërthimi në një fabrikë

Ahmet Salih Alacaci, Tarek Chouiref
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Të paktën 54 persona u plagosën dhe 18 të tjerë u raportuan të zhdukur pas një shpërthimi në një fabrikë në Katar, njoftoi Ministria e Brendshme e vendit herët të hënën, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X se ekipet e mbrojtjes civile së bashku me Grupin Ndërkombëtar të Kërkimit dhe Shpëtimit të Katarit kanë nisur operacione kërkimi për personat e zhdukur pas shpërthimit në Qytetin Industrial Ras Laffan, i cili u shkaktua nga një incident teknik.
Në një deklaratë të mëparshme të dielën, ministria tha se nuk ishte regjistruar asnjë rrjedhje që përbënte kërcënim për sigurinë publike.
Nuk u dhanë detaje të tjera menjëherë.