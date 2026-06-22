Katar, 13 të vdekur dhe 66 të plagosur nga shpërthimi në një fabrikë

Ahmet Salih Alacaci, Tarek Chouiref
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Të paktën 13 punëtorë kanë humbur jetën dhe 66 të tjerë janë plagosur pas një shpërthimi në një fabrikë në qytetin industrial Ras Laffan në Katar, tha ministri i shtetit për çështjet e energjisë i Katarit, transmeton Anadolu.
Saad bin Sherida Al-Kaabi në një konferencë për shtyp tha se viktimat u shkaktuan nga incidenti në kompleksin industrial, duke rishikuar bilancin e mëparshëm të dhënë nga Ministria e Brendshme.
Al-Kaabi tha se incidenti ishte i natyrës operacionale dhe teknike, “jo akt sabotimi”, duke shtuar se zjarri i shkaktuar nga shpërthimi është vënë nën kontroll.
Ai tha se shpërthimi nuk ka ndikuar në operacionet e eksportit të gazit natyror të lëngshëm, në objektet kryesore apo në portin e Ras Laffanit.
Ministria e Brendshme tha në fillim të së hënës se 54 persona ishin plagosur dhe 18 të tjerë ishin të zhdukur pas shpërthimit.
Ekipet e mbrojtjes civile, së bashku me Grupin Ndërkombëtar të Kërkim-Shpëtimit të Katarit, kanë nisur operacionet për gjetjen e personave të paidentifikuar si të pranishëm, tha ministria.
Autoritetet gjithashtu thanë se nuk është regjistruar asnjë rrjedhje që paraqet rrezik për sigurinë publike pas shpërthimit.