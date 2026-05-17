Katër ushtarë izraelitë plagosen në një shpërthim bombe në Libanin jugor

Rania R.a. Abushamala
17 Maj 2026•Përditësim: 17 Maj 2026
Katër ushtarë izraelitë janë plagosur, përfshirë një në gjendje të rëndë, nga shpërthimi i një bombe pranë një rruge në jug të Libanit, tha sot ushtria izraelite, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të ushtrisë thuhet se një ushtar pësoi plagë të rënda dhe një oficer u plagos mesatarisht nga shpërthimi gjatë natës.
Deklarata shtoi se një oficer luftarak dhe një ushtar tjetër u plagosën lehtë në të njëjtin incident.
Ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkëmbimet e zjarrit me Hezbollahun, pavarësisht armëpushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur më vonë deri në fillim të korrikut.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 2.896 persona, kanë plagosur mbi 8.824 dhe kanë zhvendosur më shumë se 1,6 milion njerëz, rreth një e pesta e popullsisë së vendit, sipas zyrtarëve libanezë.
Dronët e lëshuar nga Hezbollahu kundër forcave izraelite në jug të Libanit janë kthyer në një makth për Tel Avivin, i cili tani i konsideron ata ndër “sfidat më komplekse dhe më të rrezikshme të sigurisë” me të cilat përballen forcat e tij.
Së fundmi, qeveria izraelite zhvilloi një konsultim emergjent me zyrtarë të lartë të sigurisë për të diskutuar mënyrat e përballjes me kërcënimin në rritje nga dronët e Hezbollahut, në sfondin e rritjes së viktimave mes ushtarëve izraelitë.