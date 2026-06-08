Katër të vrarë në Libanin jugor nga sulmet izraelite në shkeljen e fundit të armëpushimit

Lina Altawell, Wassim Samih Seifeddine
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Katër persona u vranë herët të hënën në sulmet ajrore dhe artilerie izraelite në Libanin jugor në shkeljen e fundit të një armëpushimi në vazhdim, raportuan mediat libaneze, transmeton Anadolu.
Viktimat u shënuan në sulmet që shënjestruan një qendër strehimi në qytetin e Zefta, si dhe në afërsi të një salle kongregacioni shiit, një shkollë publike dhe qendrën e qytetit, tha agjencia shtetërore e lajmeve NNA.
Pavarësisht një armëpushimi të brishtë që filloi më 17 prill, Izraeli ka vazhduar sulmin e tij në Liban, duke vrarë të paktën 3.613 njerëz, duke plagosur 11.072 të tjerë dhe duke zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz që nga 2 marsi.
Tensionet u përshkallëzuan të dielën kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez Bejrut, pavarësisht armëpushimit, duke bërë që Irani të lëshonte raketa në veri të Izraelit në shenjë hakmarrjeje, me Izraelin që u përgjigj me disa valë sulmesh ajrore kundër Iranit.