Katër të plagosur nga shpërthimi i një mine në rajonin Kursk të Rusisë

Kanyshai Butun
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Katër persona janë plagosur sot kur një automjet është goditur nga një minë e detonuar nga distanca në rajonin Kursk të Rusisë, tha një zyrtar, transmeton Anadolu.
Guvernatori rajonal Alexander Khinshtein tha në Telegram se automjeti po transportonte punonjës të administratës së rrethit Rylsk.
Ai tha se shoferi dhe një pasagjer u plagosën, së bashku me dy persona që ndodheshin në shkallët e ndërtesës së administratës.
“Vala e shpërthimit u shkaktoi atyre tronditje dhe plagë nga copëzat në krahë dhe këmbë”, tha Khinshtein.
Ai shtoi se zona është rrethuar dhe ekspertët e çaktivizimit të bombave po punojnë në vendngjarje.