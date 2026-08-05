Katër persona të shtruar në spital pas një sulmi me thikë në qendër të Londrës, arrestohet një grua

Aysu Biçer
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
LONDËR (AA) - Katër persona u dërguan në spital pas një sulmi me thikë në qendër të Londrës të mërkurën, ndërsa policia arrestoi në vendngjarje një grua 47-vjeçare, raporton Anadolu.
Ngjarja ndodhi pak pas orës 12:30 sipas kohës lokale në Endell Street, pranë zonës Covent Garden.
Policia Metropolitane e Londrës tha se efektivët reaguan ndaj njoftimeve për disa persona të goditur me thikë dhe arrestuan një grua në lidhje me sulmin.
Sipas policisë, sulmi besohet të ketë qenë i lidhur me shëndetin mendor, ndërsa në vendngjarje u gjet një palë gërshërë.
Shërbimi i Ambulancës së Londrës dërgoi ekipe të ambulancës, një paramedik me automjet reagimi të shpejtë, një zyrtar për reagimin ndaj incidenteve dhe një ambulancë ajrore.
“Trajtuam katër pacientë në vendngjarje dhe i dërguam të gjithë me përparësi në një qendër të madhe traumatologjie me mjete tokësore”, tha shërbimi i ambulancës në një deklaratë.
Policia rrethoi zonën, ndërsa hetuesit mjekoligjorë ekzaminuan vendin e ngjarjes dhe hetuesit morën në pyetje dëshmitarët.
- Incident “i izoluar”
Policia Metropolitane tha më vonë se dy nga viktimat vazhdojnë të jenë në spital me plagë që nuk besohet të jenë kërcënuese për jetën ose të shkaktojnë pasoja të përhershme, ndërsa dy të tjerët janë liruar.
Gruaja u arrestua nën dyshimin për posedim të një arme të rrezikshme dhe sulm.
Shefi i policisë Jason Stewart tha se efektivët reaguan shpejt pasi morën njoftime për sulmin.
“Oficerët reaguan brenda pak minutash pas këtij incidenti, pasi morën një sërë raportimesh”, tha ai.
Stewart tha se, megjithëse hetimi është në fazat e para, detektivët nuk besojnë se ekziston ndonjë kërcënim i vazhdueshëm për publikun.
“Edhe pse hetimi është ende në një fazë të hershme, dëshirojmë ta sigurojmë komunitetin se aktualisht besojmë se ky është incident i izoluar, i lidhur me shëndetin mendor”.
Ai shtoi se një prani e dukshme policore do të vazhdojë të jetë në zonë ndërsa efektivët vijojnë mbledhjen e provave.