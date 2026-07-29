Katër gra akuzojnë aktorin Jared Leto për sjellje seksuale kriminale

Beril Çanakcı
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Katër gra kanë akuzuar aktorin dhe muzikantin fitues të Çmimit Oscar, Jared Leto për sjellje seksuale kriminale në një dokumentar të BBC, transmeton Anadolu.
Veprat penale kanë ndodhur mes viteve 2002 dhe 2016 kur ata ishin adoleshente. Dokumentari i BBC-së, Jared Leto: Sekreti i errët i Hollivudit përmban intervista me 10 gra, nëntë prej të cilave folën publikisht për herë të parë.
Katër gra pretenduan sjellje që mund të përbënin vepra penale, përfshirë sulmin seksual, përdhunimin ligjor dhe kujdesin. Një grua pretendon se Leto e kishte sulmuar seksualisht në një banjë moteli kur ajo ishte 17-vjeçe ndërsa një tjetër tha se ai e kërcënoi me sulm seksual kur ajo ishte 19-vjeçe.
Një e treta pretendon se kishte bërë seks me aktorin në Kaliforni në moshën 17-vjeçare, nën moshën e pëlqimit të shtetit ndërsa e katërta e akuzoi atë se e kishte rregulluar atë përmes telefonatave të përsëritura seksualisht të qarta kur ajo ishte 16-vjeçe.
Transmetuesi tha se kishte shqyrtuar fotografitë, mesazhet dhe rrëfimet e dëshmitarëve që sipas tij vërtetonin aspekte të pretendimeve të grave. Dokumentari përfshin intervista me ish-anëtarë të ekipit të turneut të Letos, të cilët përshkruan shqetësimet për ndërveprimet e tij me fansat e reja femra.
Leto, 54-vjeç, ka mohuar më parë akuzat për sjellje të pahijshme seksuale nëpërmjet përfaqësuesve të tij, të cilët i quajtën pretendimet e mëparshme "të dëshmuara të rreme".
BBC tha se aktori nuk iu përgjigj kërkesave të tij për koment mbi akuzat e fundit përpara se të transmetohej dokumentari. Lidhur me akuzat ndaj Letos nuk është ngritur kallëzim penal.