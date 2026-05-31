Kanye West performon për herë të parë në Stamboll para një turme gjigante prej 118.000 personash

Ahmet Tamkoç
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
Reperi me famë botërore Kanye West ka performuar për herë të parë në Stamboll, duke tërhequr një turmë të madhe prej rreth 118.000 fansash në Stadiumin Olimpik Ataturk, në një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit, raporton Anadolu.
Koncerti, i organizuar në bashkëpunim me NTRteam, dje mblodhi mijëra vizitorë nga Turqia, si dhe nga Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca, Holanda, Italia, Rusia, Polonia dhe vende të ndryshme të Lindjes së Mesme.
Stadiumi arriti kapacitetin e plotë disa orë para fillimit të shfaqjes, ndërsa fansat u mblodhën për të parë debutimin e shumëpritur të artistit fitues të Grammy-t në Turqi.
West e hapi koncertin me këngën “Father” dhe e mbylli setin pothuajse dyorësh me “Stronger”.
Duke performuar mbi një skenë gjigante sferike, artisti interpretoi disa nga këngët më të njohura të karrierës së tij.
Fansat kënduan dhe kërcyen gjatë gjithë shfaqjes, ndërsa duartrokitjet dhe thirrjet mbushnin stadiumin.
Një nga elementet më të veçanta të koncertit ishte dizajni i skenës, i frymëzuar nga performancat e tij në SoFi Stadium në Los Angeles. Një strukturë e madhe gjysmësferike në qendër të stadiumit u shndërrua në një glob gjigant përmes teknologjisë së projeksionit me rezolucion të lartë.
Shfaqja u shoqërua me ndriçim spektakolar, efekte tymi dhe pamje të sinkronizuara. Mijëra spektatorë ndezën dritat e telefonave, duke krijuar një det drite në stadium.
Koncerti u transmetua gjithashtu live në kanalin zyrtar të Kanye West në YouTube, duke tërhequr miliona shikues brenda pak minutash.