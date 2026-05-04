Kancelari gjerman: SHBA-ja është dhe do të mbetet partneri më i rëndësishëm i Berlinit në NATO

Fatma Zehra Solmaz
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Kancelari gjerman Friedrich Merz tha të dielën vonë se SHBA-ja është dhe do të mbetet partneri më i rëndësishëm i Gjermanisë në NATO, transmeton Anadolu.
"Ne ndajmë një qëllim të përbashkët: Iranit nuk duhet t'i lejohet të pajiset me armë bërthamore", tha ai në platformën amerikane të mediave sociale X.
Komentet e Merzit vijnë mes tensioneve midis Washingtonit dhe Berlinit, pasi ai kohët e fundit kritikoi SHBA-në për mungesën e një "strategjie daljeje" në luftën e Iranit ndërsa tha se amerikanët u "poshtëruan" nga regjimi iranian gjatë negociatave.
Merz tha të dielën se SHBA-ja nuk do të stacionojë raketa lundrimi "Tomahawk" në Gjermani për momentin, duke shtuar se vendimi nuk ishte i lidhur me kritikat e tij ndaj presidentit Donald Trump.
"Amerikanët nuk kanë mjaftueshëm për veten e tyre tani. Objektivisht, praktikisht nuk ka asnjë mundësi që SHBA-ja të furnizojnë sisteme armësh të këtij lloji", tha Merz për transmetuesin publik ARD në një intervistë.
Të shtunën, Trumpi tha se SHBA-ja planifikon të zvogëlojë praninë e trupave të tyre në Gjermani, pas një vendimi të mëparshëm për të zvogëluar forcat në vend.
"Do ta ulim shumë më tepër se 5.000", u tha Trump gazetarëve në Florida kur u pyet për këtë veprim.