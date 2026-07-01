Kancelari gjerman: Samiti i NATO-s në Ankara do të trajtojë Lindjen e Mesme dhe diplomacinë SHBA-Iran

Ayhan Şimşek
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Aleatët e NATO-s do të përdorin samitin e javës së ardhshme në Ankara për të trajtuar zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme dhe përpjekjet diplomatike drejt një marrëveshjeje paqeje SHBA-Iran, tha sot kancelari gjerman Friedrich Merz, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për mediat në Berlin me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, Merz tha se samiti i krerëve të shteteve dhe qeverive do të fokusohet në të ardhmen e aleancës, bashkëpunimin transatlantik dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën, duke trajtuar gjithashtu zhvillimet në Lindjen e Mesme.
"Samiti i NATO-s do të trajtojë gjithashtu të ardhmen e Lindjes së Mesme", u tha Merz gazetarëve duke shtuar më tej se "Ne vazhdojmë të ndihmojmë në arritjen e paqes së qëndrueshme midis SHBA-së dhe Iranit. Qëllimi ynë i përbashkët mbetet i njëjtë: fundi i programit bërthamor të Iranit dhe hapja e përhershme e Ngushticës së Hormuzit".
I pyetur nëse Gjermania do të ishte e gatshme të kontribuonte financiarisht në zbatimin e një marrëveshjeje kornizë paqeje SHBA-Iran të nënshkruar muajin e kaluar e cila përfshin fond të planifikuar rindërtimi prej 300 miliardë dollarësh për Iranin, Merz sinjalizoi hapjen e Berlinit për të ofruar mbështetje financiare, në varësi të një armëpushimi të qëndrueshëm.
"Tani shpresojmë për përfundimin e armiqësive dhe përfundimin e një marrëveshjeje që shkon përtej memorandumit ekzistues të mirëkuptimit", tha ai duke shtuar se Berlini ka shprehur vazhdimisht gatishmërinë e tij për të mbështetur një marrëveshje paqeje midis SHBA-së dhe Iranit.
"Sapo fokusi të zhvendoset në rindërtimin e infrastrukturës së shkatërruar të rajonit, gjithçka është e hapur për diskutim. Por, para së gjithash, luftimet duhet të ndalen", tha kancelari gjerman.
"Ne me siguri do të luajmë atëherë rolin tonë të nxitur edhe nga interesat tona ekonomike, në rivendosjen e infrastrukturës së rajonit, veçanërisht infrastrukturës energjetike, në mënyrë që të sigurojmë furnizim të sigurt për Evropën dhe Gjermaninë", shtoi Merz.