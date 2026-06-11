Kancelari gjerman Merz optimist për miratimin e marrëveshjes tregtare BE-SHBA

Ayhan Şimşek
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi sot se ka besim se Parlamenti Evropian do të miratojë një marrëveshje të madhe tregtare me SHBA-në javën e ardhshme, duke e quajtur atë provë se "Evropa i mban premtimet e saj", transmeton Anadolu.
Në një deklaratë për Parlamentin gjerman, Merz shprehu optimizëm se marrëveshja e arritur me presidentin amerikan Donald Trump korrikun e kaluar do të sigurojë mbështetje të gjerë nga ligjvënësit evropianë dhe do të pastrojë një pengesë të madhe në lidhjet transatlantike.
"Dua ta them menjëherë këtu dhe tani. Unë jam duke llogaritur në një mbështetje të gjerë në Parlamentin Evropian javën e ardhshme. Ky do të jetë një sinjal i qartë se Evropa i mban premtimet e saj. Nga ana tjetër, ne presim të njëjtën gjë nga partnerët tanë", tha Merz.
Marrëveshja tregtare BE-SHBA ishte përballur me vonesa të përsëritura në Parlamentin Evropian në fillim të këtij viti, mes kërcënimeve të ripërtëritura tarifore nga Trump, tensioneve mbi Grenlandën dhe shqetësimeve midis ligjvënësve për disa dispozita në pakt.
Kancelari Merz tha se BE-ja është në rrugën e duhur për të zgjidhur fërkimet tregtare me administratën e Trumpit, duke forcuar lidhjet me partnerët e tjerë globalë për të reduktuar varësinë nga çdo vend i vetëm dhe për të promovuar tregtinë e hapur dhe të drejtë globale.
Ai theksoi përparimin e fundit, përfshirë nënshkrimin tre javë më parë të një marrëveshjeje të modernizuar BE-Meksikë dhe aplikimin e përkohshëm që nga 1 maji i marrëveshjes tregtare me vendet e "Mercosur"-it. Negociatat me Indinë, Australinë dhe Indonezinë kanë përfunduar ndërsa bisedimet me Malajzinë, Filipinet dhe Tajlandën po përparojnë mirë, tha ai.
"E gjithë kjo tregon se ne jemi partner shumë i dëshirueshëm në skenën botërore. Ka vende që duan të ruajnë një rend të bazuar në rregulla në botë dhe ta zgjerojnë atë së bashku me ne. Evropa do të luajë rol aktiv në këtë proces", u tha Merz ligjvënësve.