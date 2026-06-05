Kancelari gjerman Merz në Tivat: BE-ja duhet të tregojë vullnet politik për zgjerimin

Elvır Hodzıc
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Kancelari gjerman Friedrich Merz tha sot se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian po zgjat shumë dhe se është e nevojshme të tregohet vullnet i qartë politik për ta përshpejtuar atë, raporton Anadolu.
Duke folur në margjinat e Samitit BE-Ballkani Perëndimor në Tivat, Merz tha se e kishte diskutuar çështjen me presidentin francez Emmanuel Macron, veçanërisht hapat e ardhshëm në procesin e pranimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.
"Bashkimi Evropian duhet të tregojë se është i përgatitur dhe i gatshëm për zgjerim dhe ne do ta diskutojmë këtë sot", tha Merz.
Ai vlerësoi se procesi i zgjerimit në vitet e fundit është ngadalësuar dhe se BE-ja duhet të marrë përgjegjësi më të madhe në mënyrë që të shmangë lëshimet e mëparshme në politikën e zgjerimit.
"Kjo pjesë e Evropës është në perspektivën e anëtarësimit në BE dhe nëse nuk kemi ndërmarrë ndonjë hap domethënës për 13 vjet, atëherë është e qartë se kemi bërë gabime të caktuara", shtoi kancelarja gjermane.
Samiti në Tivat mblodhi së bashku udhëheqësit e BE-së dhe të Ballkanit Perëndimor, duke u përqendruar në diskutimet mbi zgjerimin, reformat dhe forcimin e perspektivës evropiane të rajonit.