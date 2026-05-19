Kancelari gjerman Merz: Irani duhet të ndalojë së luajturi me kohën, të kthehet në tryezën e negociatave

Ayhan Şimşek
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Kancelari gjerman Friedrich Merz i kërkoi Teheranit të rikthehet në negociata me SHBA-në, duke paralajmëruar se një konflikt i zgjatur do të ketë pasoja të rënda në të gjithë rajonin dhe më gjerë, transmeton Anadolu.
"Irani duhet të ulet në tryezën e negociatave. Duhet të ndalojë së luajturi me kohën", tha Merz në një konferencë të përbashkët për media me presidentin zviceran Guy Parmelin në Berlin. "Irani nuk duhet ta mbajë më rajonin - dhe të gjithë botën - peng", tha ai.
Vërejtjet e tij erdhën një ditë pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi se kishte vendosur të shtynte një sulm të madh ushtarak kundër Iranit të planifikuar për të martën, pas apeleve të drejtpërdrejta nga udhëheqësit e Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA).
Megjithatë, Trump shtoi se ka udhëzuar zyrtarët e lartë të mbrojtjes dhe ushtrisë që "të jenë të përgatitur të vazhdojnë me një sulm të plotë dhe në shkallë të gjerë ndaj Iranit, në çdo moment, në rast se nuk arrihet një marrëveshje e pranueshme".
Kancelari Merz nënvizoi se bllokada e vazhdueshme e Ngushticës së Hormuzit po kërcënon ekonominë globale dhe po shkakton dëme të konsiderueshme për vendet e orientuara drejt eksportit si Gjermania dhe Zvicra.
"Prandaj, ne po punojmë me partnerët tanë për të rivendosur lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit sa më shpejt të jetë e mundur", u tha Merz gazetarëve.
"Sapo të përmbushen parakushtet e nevojshme, Gjermania do të jetë gjithashtu e gatshme të kontribuojë me kapacitetet e saj ushtarake në këtë përpjekje", shtoi ai.