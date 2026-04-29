Kancelari gjerman Merz: Ende jemi në kushte të mira komunikimi me Trumpin

Ayhan Şimşek
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Kancelari gjerman Friedrich Merz kërkoi sot të minimizojë tensionet me SHBA-në mbi luftën në Iran, duke thënë se po shpreh shqetësime të vjetra lidhur me ndikimin e rëndë të konfliktit të zgjatur në ekonomi, transmeton Anadolu.
"Marrëdhënia personale midis presidentit amerikan dhe meje mbetet sipas mendimit tim, i pandryshuar dhe i mirë", u tha Merz gazetarëve në Berlin, kur u pyet për qëndrimin e tij gjithnjë e më kritik ndaj luftës në Iran dhe sulmeve të presidentit amerikan Donald Trump në mediat sociale.
"Kam pasur dyshime që nga fillimi për atë që u iniciua me luftën në Iran. Kjo është arsyeja pse e kam shprehur këtë", tha Merz duke shtuar: "Ne në Gjermani dhe Evropë po vuajmë ndjeshëm nga pasojat, për shembull, të mbylljes së Ngushticës së Hormuzit".
Kancelari gjerman tha se konflikti i zgjatur SHBA-Izrael me Iranin ka ndikim të drejtpërdrejtë në furnizimet me energji të Evropës dhe Gjermanisë, duke ulur ndjeshëm performancën ekonomike.
"Prandaj, po bëj thirrje që ky konflikt të zgjidhet. Ne jemi ende të angazhuar në diskutime produktive me njëri-tjetrin. Pra, për ta thënë në terma anglo-amerikanë, ne jemi ende në kushte të mira komunikimi", tha ai.