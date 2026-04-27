Kancelari gjerman kritikon SHBA-në dhe Izraelin për luftën e zgjatur me Iranin

Ayhan Şimşek
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Kancelari gjerman Friedrich Merz ashpërsoi kritikat ndaj SHBA-së dhe Izraelit lidhur me luftën e zgjatur me Iranin dhe u zotua se evropianët do të intensifikojnë përpjekjet diplomatike për të gjetur një zgjidhje, raporton Anadolu.
“Në lidhje me Iranin, po, jam zhgënjyer”, tha Merz në një konferencë për shtyp në Berlin, kur u pyet për deklaratat e tij të mëparshme se SHBA-ja nuk ka një “strategji daljeje” dhe se amerikanët janë “poshtëruar” nga Teherani.
“SHBA-ja dhe Izraeli supozuan që në fillim se ky problem do të zgjidhej brenda disa ditësh, dhe tani duhet të pranojmë se kjo nuk ka ndodhur”, tha kancelari. “Prandaj ne, nga ana evropiane, duam të kontribuojmë në mënyrë diplomatike për të gjetur një zgjidhje”, shtoi ai.
Lideri konservator vuri në dukje se Gjermania ka rifilluar bisedimet e drejtpërdrejta me Iranin dhe po konsultohet me partnerët rajonalë për të mbështetur iniciativat diplomatike që synojnë zgjidhjen e konfliktit.
“Ne po koordinohemi ngushtë me palën amerikane për këtë çështje, por gjithashtu theksojmë se kemi idetë tona evropiane se si të arrihet një zgjidhje e konfliktit”, tha Merz. “Shpresoj që të kemi sukses, por nuk jam i sigurt”, përfundoi ai.