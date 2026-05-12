Kancelari gjerman kërkon reforma të dhimbshme: Duhet të ndryshojmë për të mbrojtur të ardhmen

Ayhan Şimşek
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Gjermania duhet të përqafojë reforma të dhimbshme strukturore për të mbrojtur të ardhmen e saj mes pasigurisë globale në rritje dhe krizave në përshkallëzim, tha sot kancelari Friedrich Merz, transmeton Anadolu.
"Sot po dëshmojmë trazira gjeo-ekonomike që po përplasen me probleme strukturore afatgjata", tha Merz në një kongres të delegatëve të sindikatave gjermane duke shtuar se "Këto kriza tregojnë se edhe ne duhet të pësojmë ndryshime".
Udhëheqësi konservator mbrojti idenë se reformat strukturore rrënjësore janë të nevojshme për të rivendosur konkurrueshmërinë ndërkombëtare të kompanive gjermane, duke thënë se vendet e punës në fund të fundit varen nga rritja ekonomike.
Ai tha se përmirësimi i klimës së biznesit do të kërkojë uljen e burokracisë, rritjen e investimeve në infrastrukturë dhe përshpejtimin e dixhitalizimit.
"Ne thjesht kemi dështuar të modernizojmë vendin tonë. Kjo tani po kthehet për të na përndjekur në hijen e forcave të mëdha transformuese. Nëse duam të ruajmë prosperitetin tonë në planin afatgjatë, nëse duam të sigurojmë lirinë dhe paqen në vendin tonë për një kohë të gjatë, atëherë edhe ne duhet të ndryshojmë", tha Merz.
Kancelari gjerman u bëri thirrje sindikalistëve të mbështesin rishikimin e planifikuar të qeverisë për sistemin e sigurimeve shoqërore, përfshirë ndryshimet në strukturat e pensioneve dhe kujdesit shëndetësor. Ai bëri thirrje për një kërkim të përbashkët për zgjidhje për të çuar vendin përpara, duke thënë se gjetja e një gjuhe të përbashkët është veçanërisht e rëndësishme në këtë fazë.
Fjalët e tij morën duartrokitje të kufizuara dhe shkaktuan ndërprerje nga delegatët, me disa pjesë të audiencës që fishkëllyen gjatë fjalimit. Disa pjesëmarrës kritikuan thirrjet e tij për reformë në sistemet e sigurimeve shoqërore dhe pensioneve.