Kancelari gjerman i bën thirrje Izraelit të respektojë armëpushimin në Liban

Ayhan Şimşek
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, të martën i bëri thirrje Izraelit të respektojë armëpushimin në Liban, duke thënë se është "e nevojshme" për të ndihmuar në hapjen e rrugës për një përparim në negociatat SHBA-Iran, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp në Berlin me kryeministrin e Hungarisë, Peter Magya, Merz tha se Gjermania po i ndjek zhvillimet "me shqetësim të madh" pas një përshkallëzimi të ri të dhunës në Libanin jugor.
"Qeveria gjermane i bën thirrje urgjente Izraelit të respektojë armëpushimin e rënë dakord në prill dhe të mbrojë popullsinë civile në Libanin jugor", tha Merz.
"Kjo është veçanërisht e nevojshme në këtë moment për të lehtësuar një përparim duke përfshirë edhe brenda negociatave që po zhvillohen aktualisht midis presidentit të SHBA-së, Trump dhe udhëheqjes iraniane", shtoi ai.
Merz gjithashtu i bëri thirrje Hezbollahut të ndalojë menjëherë sulmet ndaj Izraelit verior dhe të çarmatoset.
"Hezbollahu duhet të ndalojë menjëherë sulmet ndaj popullit të Izraelit dhe duhet të lëshojë armët", tha Merz, duke shtuar se Gjermania është në kontakt me autoritetet izraelite dhe libaneze për të inkurajuar vazhdimin e bisedimeve të drejtpërdrejta.
“Po bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të kontribuar në uljen e tensioneve dhe për të rivendosur armëpushimin”, tha ai.