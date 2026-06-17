Kancelari gjerman i bën thirrje Izraelit të mos përshkallëzojë situatën, të përpiqet t'u japë fund konflikteve

Ayhan Şimşek
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Kancelari gjerman Friedrich Merz i bëri të mërkurën thirrje Izraelit që të ndalë ofensivën e tij të madhe ushtarake në jug të Libanit dhe të mbajë një qasje konstruktive ndaj marrëveshjes së paqes të presidentit Donald Trump me Iranin, transmeton Anadolu.
Duke folur në fund të samitit të G7-tës në Francë, Merz tha se diskutimet e liderëve u përqendruan në marrëveshjen kornizë SHBA–Iran dhe në përshkallëzimin e situatës në Liban, ku Izraeli ka vazhduar sulmet pavarësisht armëpushimit dhe kritikave nga aleatët.
“Ne e kuptojmë interesin e sigurisë së Izraelit, por këto nuk duhet të shkojnë deri në destabilizimin e një vendi fqinj të tërë — dhe ky ishte qëndrimi unanim i të gjithë partnerëve të G7-tës”, tha Merz për transmetuesin publik ARD. Ai shtoi se grupi pret nga Izraeli të ulë tensionet dhe t’u japë fund luftimeve.
I pyetur nëse është i shqetësuar që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mund të përpiqet të prishë marrëveshjen SHBA–Iran, Merz tha se nuk e ndan këtë shqetësim, por po i ndjek zhvillimet me vëmendje. Ai i bëri thirrje qeverisë izraelite ta mbështesë marrëveshjen e Trump me Iranin.
“Para së gjithash, bëhet fjalë për paqen në rajon, dhe pastaj, sigurisht, indirekt edhe për interesat tona”, tha Merz, duke iu referuar ndikimit negativ të konfliktit në çmimet e energjisë dhe ekonominë globale.
“Por mbi të gjitha është thelbësore që ky konflikt të përfundojë tani”, theksoi ai. “Izraeli nuk duhet të bëhet nxitës i konfliktit, por duhet të luajë një rol aktiv në përfundimin e tij — dhe kjo mundësi ekziston”, tha kancelari gjerman.