Kancelari gjerman i bën thirrje Iranit të rifillojë bisedimet me SHBA-në dhe të rihapë Ngushticën e Hormuzit

Ayhan Şimşek
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, i ka bërë thirrje Iranit të rikthehet në negociatat me SHBA-në për t’i dhënë fund luftës dhe ka përsëritur kërkesën e Berlinit që Teherani të ndalojë pengimin e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Merz në rrjetet sociale tha se ka biseduar me presidentin amerikan, Donald Trump, gjatë kthimit nga Kina dhe ka diskutuar zhvillimet e fundit lidhur me konfliktet që përfshijnë Iranin dhe Ukrainën.
“Ne pajtohemi. Irani duhet të ulet tani në tryezën e negociatave”, tha Merz për bisedën me Trump.
“Ai duhet të rihapë Ngushticën e Hormuzit. Teheranit nuk duhet t’i lejohet të ketë armë bërthamore”, shtoi ai.
Merz tha se dy liderët gjithashtu diskutuan përpjekjet për arritjen e një zgjidhjeje paqësore në Ukrainë dhe koordinuan qëndrimet para samitit të ardhshëm të NATO-s në Ankara.
“SHBA-ja dhe Gjermania janë partnerë të fortë në një NATO të fortë”, tha ai.