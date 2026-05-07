Kanadaja koordinohet me OBSH-në dhe partnerët ndërkombëtarë për shpërthimin e hantavirusit në anijen turistike

Berk Kutay Gökmen
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Kanadaja po koordinohet me Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH) dhe partnerët ndërkombëtarë lidhur me shpërthimin e hantavirusit në një anije kroçiere, tha ministrja e jashtme Anita Anand, transmeton Anadolu.
“Qeveria e Kanadasë po i përgjigjet shpërthimit të hantavirusit Andes në anijen 'MV Hondius' në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë”, tha Anand në një deklaratë të publikuar në platformën amerikane X.
“Ministria e Jashtme po koordinohet me autoritetet lokale dhe ka kontaktuar për të mbështetur kanadezët në anije. Në këtë fazë, nuk ka raste të njohura të kanadezëve të infektuar në bord”, shtoi ajo.
“Ministria e Jashtme e Kanadasë do të ketë zyrtarë konsullorë të pranishëm kur anija të mbërrijë në port për të ndihmuar kanadezët gjatë zbarkimit”, shtoi Anand.
Anija "MV Hondius" me rreth 150 pasagjerë në bord, u godit nga një shpërthim hantavirusi pranë brigjeve të Kepit të Gjelbër, ku janë raportuar tre viktima.
Kroçierja holandeze kishte qenë në një lundrim polar njëjavor nga Argjentina drejt Antarktidës para se të nisej drejt Kepit të Gjelbër.