Kanadaja eksportoi mallra ushtarake me vlerë 14.7 milionë dollarë drejt Izraelit pavarësisht ngrirjes së lejeve për armë

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
Kanadaja ka eksportuar mallra dhe teknologji ushtarake me vlerë pothuajse 14.7 milionë dollarë drejt Izraelit gjatë vitit 2025, pavarësisht politikës së saj për të mos miratuar leje të reja eksporti armësh që mund të përdoren në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Shifrat u publikuan në Raportin Vjetor 2025 për Mallrat dhe Teknologjitë Strategjike nga Çështjet Globale të Kanadasë, që ofron detaje mbi eksportet ushtarake kanadeze dhe aktivitetin e lejeve të eksportit.
Raporti thekson se Kanadaja eksportoi mallra dhe teknologji ushtarake me vlerë 14.671.705 dollarë drejt Izraelit gjatë vitit kalendarik 2025. Izraeli renditej ndër destinacionet që morën eksporte ushtarake të kontrolluara nga Kanadaja, të cilat në total arritën në rreth 2.05 miliardë dollarë për destinacionet jashtë SHBA-së në mbarë botën.
Sipas raportit, gjatë vitit 2025 u përdorën gjithsej 50 leje eksporti për eksporte ushtarake drejt Izraelit.
Lejet e përdorura përfshijnë autorizime të lëshuara gjatë vitit 2025 ose në vitet e mëparshme, të cilat janë shfrytëzuar për eksporte gjatë periudhës së raportimit.
“Që nga 8 janari 2024, Qeveria e Kanadasë nuk ka miratuar asnjë leje të re për eksport armësh drejt Izraelit që mund të përdoret në konfliktin në Gaza, dhe kjo mbetet qasja jonë”, thuhet në raport.
Raporti pretendon se informacioni mbi eksportet drejt Izraelit është në përputhje me dokumentet e paraqitura më parë para Komitetit të Përhershëm të Dhomës së Komunave për Punët e Jashtme dhe Zhvillimin Ndërkombëtar.
Ai argumenton se qasja e Çështjes Globale të Kanadasë ka qenë të përmbahet nga lëshimi i lejeve të reja dhe të pezullojë një numër të kufizuar lejesh eksporti për artikuj ushtarakë të destinuar për Izraelin që mund të përdoren në konfliktin në Gaza.
Duke theksuar se një kërkesë për rishikim gjyqësor e paraqitur në vitin 2024 synon të kundërshtojë lejet e eksportit dhe ndërmjetësimit për pajisje ushtarake të destinuara për Izraelin, të lëshuara pas 9 tetorit 2023, raporti shton se një proces tjetër gjyqësor pretendon se Kanadaja ka shkelur detyrimet e saj ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare duke autorizuar eksportet e armëve drejt Izraelit.
Sipas raportit, të dyja çështjet mbetën në shqyrtim deri më 31 dhjetor 2025.