Kanadaja dhe aleatët evropianë i bëjnë thirrje Izraelit të ndalojë përshkallëzimin ushtarak në Liban

Necva Taştan Sevinç
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Kanadaja dhe një grup vendesh evropiane dhe aleate shprehën sot shqetësimin për përshkallëzimin e armiqësive midis Hezbollahut dhe Izraelit, duke u bërë thirrje palëve të respektojnë armëpushimin dhe të shmangin veprimet që mund të destabilizojnë më tej Libanin, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët, ministrat e Jashtëm të Kanadasë, Australisë, Danimarkës, Estonisë, Finlandës, Francës, Islandës, Letonisë, Lituanisë, Norvegjisë dhe Suedisë, së bashku me shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, kërkuan "përmbajtje maksimale" dhe theksuan nevojën për të mbrojtur civilët.
“Ne shprehim shqetësimin tonë të thellë për përshkallëzimin e vazhdueshëm të armiqësive në Liban dhe mirëpresim përpjekjet e vazhdueshme për zbatimin e armëpushimit”, thuhet në deklaratë.
Ministrat shprehën mbështetje për përpjekjet e qeverisë libaneze për të shtrirë autoritetin shtetëror në të gjithë vendin në përputhje me Rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përfshirë forcimin e institucioneve shtetërore dhe forcave të sigurisë.
Ata bënë thirrje për çarmatimin e Hezbollahut, duke thënë se grupi "duhet të ndalojë sulmet e tij ndaj Izraelit". Në të njëjtën kohë, nënshkruesit i kërkuan Izraelit të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit.
"Të gjitha palët duhet të respektojnë ligjin ndërkombëtar, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare. Në këtë drejtim, ne i bëjmë thirrje Izraelit të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit dhe të ndalojë përshkallëzimin e tij ushtarak", thuhet në deklaratë.
Ministrat inkurajuan angazhimin e vazhdueshëm diplomatik, përfshirë përpjekjet e udhëhequra nga SHBA-ja dhe partnerët ndërkombëtarë, që synojnë arritjen e një rruge të negociuar drejt stabilitetit dhe sigurisë afatgjate si për Libanin ashtu edhe për Izraelin.
“Populli i Libanit dhe i Izraelit ka të drejtë të jetojë në paqe, siguri dhe dinjitet, pa kërcënimin e ripërtëritjes së konfliktit”, shtuan ata.