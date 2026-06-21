Kanada, imami sulmohet jashtë xhamisë në një incident të dyshuar islamofobik

Esra Tekin
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
Këshilli Kombëtar i Muslimanëve Kanadezë ka njoftuar se Imami i xhamisë BCMA në Victoria është sulmuar jashtë objektit, transmeton Anadolu.
Sipas këshillit, Shejh Ebrahim po qëndronte në automjetin e tij pas faljes së namazit mbrëmjen e të enjtes, kur një person hapi me forcë derën e makinës dhe e sulmoi, duke bërtitur fyerje islamofobike dhe duke i thënë të “kthehej në vendin e tij”.
Organizata tha se gjatë 48 orëve të fundit ka bashkëpunuar me autoritetet për të garantuar sigurinë dhe përgjegjësinë pas incidentit.
“Të shohësh një udhëheqës fetar të respektuar të shënjestrohet dhe të sulmohet në këtë mënyrë është absolutisht e papranueshme. Kjo është gjithashtu një kujtesë e fortë për rrezikun që paraqet islamofobia në rritje për komunitetet tona çdo ditë”, tha këshilli.
“Nuk mund të qëndrojmë duarkryq derisa incidente të tilla vazhdojnë të ndodhin me një shpeshtësi kaq tronditëse”, thuhet më tej në deklaratë, e cila u bëri thirrje udhëheqësve në të gjitha nivelet të dënojnë dhunën kundër muslimanëve dhe të ndërmarrin masa konkrete për të trajtuar rritjen e urrejtjes.
Grupi u bëri thirrje autoriteteve të zbatimit të ligjit që të hetojnë të gjitha aspektet e sulmit, përfshirë nëse ai ishte i motivuar nga urrejtja dhe të sigurojnë që autori të mbahet përgjegjës.
Nuk u dhanë detaje të mëtejshme për gjendjen e imamit apo për akuza të mundshme.