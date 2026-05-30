Kamioni që transportonte afganë të kthyer përmbyset, 18 të vdekur në lindje të Afganistanit

Faisal Mahmud
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
Të paktën 18 persona humbën jetën dhe 30 të tjerë u plagosën pasi një kamion që transportonte afganë të kthyer në vend u përmbys në lindje të Afganistanit, transmeton Anadolu.
Sipas zyrtarëve lokalë të sigurisë të cituar nga mediat vendase, aksidenti ndodhi në zonën Sorkhakan të provincës Laghman gjatë orëve të mëngjesit.
Zyrtarët thanë se automjeti po transportonte afganë që ishin kthyer së fundmi në vend, kur u përmbys, duke lënë dhjetëra pasagjerë të bllokuar ose të plagosur.
Sipas autoriteteve lokale, ekipet e emergjencës dhe banorët nxituan në vendngjarje për të ndihmuar viktimat dhe për të transportuar të plagosurit në spitalet aty pranë. Raportohet se disa prej të plagosurve janë në gjendje kritike, duke rritur frikën se numri i viktimave mund të rritet.
Shkaku i aksidentit nuk dihet ende, ndërsa autoritetet njoftuan se është hapur një hetim. Zyrtarët e sigurisë të cituar nga mediat lokale thanë se informacionet paraprake tregojnë se kamioni po transportonte një numër të madh pasagjerësh në momentin e aksidentit.
Ngjarja nxjerr në pah rreziqet me të cilat përballen shumë afganë të kthyer, ndërsa mijëra persona vazhdojnë të rikthehen në vend nga shtetet fqinje, shpesh duke udhëtuar në distanca të gjata dhe në kushte të vështira.
Automjetet e mbingarkuara, infrastruktura e dobët rrugore dhe mundësitë e kufizuara të transportit kanë kontribuar në aksidente të shpeshta rrugore në Afganistan.
Aksidentet rrugore mbeten një nga shkaqet kryesore të vdekjeve dhe lëndimeve në vend, ku terreni malor, rrugët e amortizuara dhe masat e pamjaftueshme të sigurisë shpesh krijojnë kushte të rrezikshme për udhëtim.