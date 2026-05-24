Kamerun, artistët me shikim të kufizuar përpiqen të sigurojnë jetesën dhe u japin shpresë njerëzve
Ahmet Emin Dönmez
24 Maj 2026•Përditësim: 24 Maj 2026
Yaounde
Në shumë rrugë të Yaounde, kryeqytetit të Kamerunit, interpretues rruge me shikim të kufizuar ngrenë moralin e njerëzve me këngët e tyre dhe sigurojnë jetesën, transmeton Anadolu.
Performues të shumtë rruge me shikim të kufizuar mund të gjenden në zona të ngarkuara të qytetit si Nongkank, Briqueterie, Mokolo dhe Elig-Essono.
Për shkak të papunësisë dhe vështirësive ekonomike, këta artistë përpiqen të sigurojnë jetesën duke luajtur muzikë në rrugë. Me burime të kufizuara, ata bashkohen për të performuar muzikë fetare, tradicionale dhe moderne.
Grupet, zakonisht duke luajtur kitara, bateri dhe maraka, performojnë gjatë gjithë ditës në trotuare dhe kryqëzime të ngarkuara.\
Duke punuar ndonjëherë në vapë përvëluese dhe ndonjëherë në shi të rrëmbyeshëm, këta artistë përpiqen të ngrenë moralin e njerëzve me këngët e tyre dhe të fitojnë të ardhura ditore.
Këto grupe muzikore me shikim të kufizuar, të cilat shihen shpesh në rrugët e Yaounde, përpiqen të tërheqin vëmendjen e këmbësorëve dhe shoferëve, veçanërisht në rrugët e ngarkuara, dhe mbështeten në bakshishe për të mbijetuar.
"Kjo është mënyra jonë e shërbimit"
Anëtarët e grupit të muzikantëve të rrugës me shikim të kufizuar "La Voix du Triste" (Zëri i të Mërziturve) folën me Anadolu rreth udhëtimit të tyre muzikor në rrugët e Yaounde dhe sfidave me të cilat përballen.
Anëtarët e "La Voix du Triste" thanë se të luash muzikë në rrugë nuk është vetëm një art, por edhe një luftë për mbijetesë për ta.
Stephanie, një nga vokalistet e grupit, deklaroi se ata përpiqen të jenë "zëri i të dobëtëve" në shoqëri me këngët që këndojnë, duke thënë: "Ne këndojmë për shpëtimin e shpirtrave. Kjo është mënyra jonë e shërbimit".
Duke përshkruar se si ata luajnë muzikë për orë të tëra në vapën përvëluese, Stephanie tha: "Ne digjemi nën diell, por nuk kemi zgjidhje tjetër. Kjo është një detyrë që na është dhënë nga Zoti".
Ono Ezequiel, muzikante në grup, tha se ata janë në rrugët e Yaounde nga e marta deri të shtunën dhe se ata paguajnë qiranë e tyre dhe përpiqen t'i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë me paratë që fitojnë.
Ezequiel deklaroi se disa ditë ata fitojnë vetëm 500 franga CFA (rreth 1 dollarë), ndërsa ditë të tjera ata fitojnë midis 3.000 dhe 4.000 franga CFA (rreth 7 dollarë), duke shtuar, "Shumicën e kohës, kjo nuk është e mjaftueshme".
"Shumë artistë në rrugët e Yaounde kanë probleme me shikimin"
Ezequiel theksoi se individët me aftësi të kufizuara përballen me vështirësi të konsiderueshme në gjetjen e punësimit në Kamerun. "Shumë artistë në rrugët e Yaounde kanë probleme me shikimin".
Ajo shpjegoi se ata detyrohen të performojnë muzikë në shumë zona të Yaounde për të siguruar jetesën, duke punuar me orë të tëra në mot të nxehtë dhe shi.
Ezequiel tha se mundësitë për punë të rregullta janë të kufizuara dhe kur përpiqen të merren me tregti, ndonjëherë përballen me mashtrime, grabitje dhe humbje financiare.
Ezequiel shtoi se individët me aftësi të kufizuara në Kamerun nuk marrin mbështetje të mjaftueshme dhe qeveria duhet të ofrojë më shumë mbështetje dhe mundësi punësimi për artistët me aftësi të kufizuara.
