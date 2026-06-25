Kamboxhia proteston kundër demarkacionit të kufirit me Tajlandën në fshatin e kontestuar

Faisal Mahmud
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Kamboxhia ka parashtruar një protestë zyrtare diplomatike ndaj Tajlandës për shkak të pretendimeve për matje të njëanshme të tokës dhe vendosje të shenjave kufitare në një zonë kufitare të kontestuar, duke akuzuar Bangkokun për shkelje të sovranitetit dhe integritetit të saj territorial, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Kamboxhias tha se ka protestuar ndaj aktiviteteve të pretenduara të Tajlandës në fshatin Chouk Chey në provincën Banteay Meanchey, zonë për të cilën Phnom Peni këmbëngul se vazhdon të jetë subjekt i marrëveshjeve dypalëshe të demarkacionit.
Ministria tha se veprimet tajlandeze kanë ndodhur në territor që Kamboxhia pretendon se është nën pushtim të paligjshëm të forcave të armatosura tajlandeze që nga viti i kaluar.
Ajo i bëri thirrje Tajlandës që të ndalojë menjëherë të gjitha aktivitetet e njëanshme për përcaktimin e kufirit dhe të respektojë mekanizmat ekzistues dypalësh për zgjidhjen e çështjeve të mbetura kufitare.
Sipas gazetës Phnom Penh Post, autoritetet kamboxhiane kanë thënë se çdo punë matëse ose vendosje e shenjave kufitare në këtë zonë shkel marrëveshjet që rregullojnë përcaktimin e përbashkët të kufirit mes dy vendeve dhe dëmton përpjekjet diplomatike në vazhdim.
Protesta e fundit vjen në një kohë të tensioneve të shtuara mes dy vendeve të Azisë Juglindore për shkak të mosmarrëveshjeve të pazgjidhura kufitare.
Kamboxhia ka akuzuar vazhdimisht Tajlandën për vonesa në përcaktimin e përbashkët të kufirit, ndërsa njëkohësisht kryen aktivitete të njëanshme në zonat e kontestuara, akuza që Bangkoku i ka hedhur poshtë më parë.
Të dy vendet ndajnë një kufi prej rreth 800 kilometrash, ku disa pjesë ende nuk janë përcaktuar zyrtarisht pavarësisht viteve të negociatave në kuadër të Komisionit të Përbashkët Kufitar. Mosmarrëveshjet historike për disa zona kufitare herë pas here kanë tensionuar marrëdhëniet dypalëshe dhe kanë nxitur protesta diplomatike nga të dyja palët.