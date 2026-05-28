Kallas paralajmëron vendet e BE-së kundër "kurthit" të Rusisë mbi zgjedhjen e bashkëbiseduesit

Selen Valente Rasquinho
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian (BE) për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Kaja Kallas deklaroi se Evropa duhet të veprojë së bashku kundër "kurthit të zgjedhjes së bashkëbiseduesve" nga ana e Rusisë në negociatat e mundshme të paqes, transmeton Anadolu.
Duke folur për mediat para takimit informal të ministrave të Jashtëm të BE-së, i njohur si formati "Gymnich", Kallas tha se në takimin e mbajtur në Administratën Greko-Qipriote (GCA), e cila mban presidencën e BE-së, do të trajtohet procesi i mundshëm i negociatave në lidhje me konfliktin Rusi-Ukrainë.
Nëse BE-ja do të përfaqësohet apo jo në tryezën e negociatave, Kallas tha: "Ky është një kurth në të cilin Rusia dëshiron të na fusë. Po diskutojmë se kush do të flasë me ta dhe ata tashmë po zgjedhin se kush është i përshtatshëm dhe kush jo. Të mos biem në këtë kurth. Negociatat janë përpjekje ekipore. Ka policë të mirë, policë të këqij, ke strategji se si ulesh në tryezë. Pra, rëndësia esenciale është shumë më e rëndësishme sesa me kë flet".
Lidhur me pyetjen nëse do të merret apo jo përsipër roli i "kryenegociatorit", Kallas tha: "Unë jam përfaqësuese e lartë e BE-së dhe përshkrimi i punës sime është deklaruar qartë në marrëveshje. Kjo do të thotë të përfaqësosh Evropën".
Ajo argumentoi se Rusia nuk ka arritur të bëjë përparim në Ukrainë dhe se kjo është arsyeja pse Moska ka rritur sulmet terroriste. Duke folur për tensionet midis Iranit dhe SHBA-së, Kallas tha se ndërsa të dyja palët po dërgojnë mesazhe se janë afër marrëveshjes, Ngushtica e Hormuzit ende është "në një zonë të rrezikshme midis luftës dhe paqes".
Kallas shtoi se përfundimi i luftës dhe sigurimi i lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit është në interesin e të gjithëve. Kryediplomatja evropiane theksoi se zyrtarët hungarezë po zhvillojnë bisedime në Bruksel lidhur me hapjen e kapitujve në procesin e anëtarësimit të Ukrainës në BE dhe se pret lajme pozitive për këtë çështje.