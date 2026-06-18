Kallas përmend vendbanimet e paligjshme izraelite gjatë një shkëmbimi publik me ministrin izraelit

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18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas dhe ministri i Jashtëm Izraelit, Gideon Sa’ar, shkëmbyen mesazhe publike sot në mediat sociale, me diskutimin që u përqendrua në politikën e BE-së ndaj Izraelit dhe vendbanimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Në një mesazh drejtuar Sa’ar, Kallas theksoi rëndësinë e dialogut midis BE-së dhe Izraelit pavarësisht mosmarrëveshjeve politike. "I dashur Gideon, siç e dini, BE-ja dhe Izraeli kanë shumë gjëra që na lidhin. Unë e vlerësoj dialogun dhe angazhimin tonë dhe jam e hapur të vazhdoj në këtë frymë, me respekt dhe në mënyrë konstruktive", shkroi ajo.
Kallas tha se dialogu mbetet themeli i diplomacisë dhe theksoi se BE-ja është e përkushtuar për të ruajtur një marrëdhënie konstruktive me Izraelin. Duke iu drejtuar përpjekjeve për të zgjidhur konfliktin izraelito-palestinez, ajo tha se një zgjidhje me dy shtete mbetet e vetmja rrugë e qëndrueshme për arritjen e paqes në Lindjen e Mesme.
"BE-ja ka dënuar vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor që e bëjnë gjithnjë e më të vështirë arritjen e këtij qëllimi. Ky është qëndrimi i BE-së", tha Kallas.
Sa’ar u përgjigj publikisht, duke thënë se Kallas nuk i ka mohuar ose dënuar deklaratat që i atribuohen asaj, të cilat janë publikuar publikisht. "Me gjithë respektin e duhur, edhe në komentet tuaja këtu, ju përmbaheni nga mohimi ose dënimi i asaj që ju është atribuuar dhe publikuar publikisht. Kjo flet vetë", shkroi ai.
Ministri izraelit tha se komentet që i atribuohen Kallasit në lidhje me "aparteidin", sipas njohurive të tij më të mira, nuk pasqyrojnë qëndrimin e BE-së. "Çështja është e thjeshtë: nëse me të vërtetë i keni bërë këto deklarata të ndyra dhe shpifëse, qëndroni pas tyre. Nëse nuk i keni bërë, mohojini", tha Sa’ar.
Ai shtoi se qëndrimi i tij për këtë çështje do të mbetet i pandryshuar derisa të sqarohet çështja.
Ky shkëmbim vjen mes mosmarrëveshjeve të vazhdueshme midis BE-së dhe Izraelit mbi zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe përpjekjeve më të gjera për të ringjallur një proces politik të bazuar në një zgjidhje me dy shtete.