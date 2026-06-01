Kallas bën thirrje për vazhdimin e bisedimeve SHBA-Iran, vlerëson rolin ndërmjetësues të Pakistanit

Amir Latif Arain
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas bëri thirrje sot për vazhdimin e negociatave midis SHBA-së dhe Iranit ndërsa vlerësoi rolin e Pakistanit në lehtësimin e dialogut midis dy palëve, transmeton Anadolu.
"Është një konflikt që po ka ndikim tek të gjithë në botë kur bëhet fjalë për çmimet e energjisë, (dhe) çmimet e plehrave. Pra, kjo është ajo që na duhet për të parë armëpushimin e qëndrueshëm, (dhe) bisedimet që vazhdojnë", tha Kallas në fjalën hapëse në Dialogun e 8-të Strategjik BE-Pakistan në Islamabad së bashku me ministrin e Jashtëm të Pakistanit, Ishaq Dar.
Ajo përgëzoi Islamabadin për ndihmën në lehtësimin e bisedimeve të drejtpërdrejta midis Washingtonit dhe Teheranit që synojnë arritjen e një zgjidhjeje të negociuar të konfliktit.
Pakistani aktualisht po ndërmjetëson midis SHBA-së dhe Iranit në një përpjekje për t'i dhënë fund luftës që filloi më 28 shkurt. Luftimet u ndalën më 8 prill pasi Islamabadi ndihmoi në sigurimin e një armëpushimi.
"Ne kemi këtë mjedis gjeopolitik të kontestuar, tensione kudo. Kemi rrezik real përshkallëzimi dhe gjithashtu ndajmë prioritetet kur bëhet fjalë për rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla që duhet ta zhvillojmë më tej", tha Kallas.
Vizita shënon udhëtimin e saj të parë në Pakistan që nga marrja e rolit të përfaqësueses së lartë të BE-së për çështjet e jashtme dhe politikën e sigurisë dhe nënkryetares së Komisionit Evropian.
"Ne po punojmë drejt stabilitetit global dhe rajonal, i cili është në interesin tonë", tha ajo. Duke treguar atë që ajo e përshkroi si një moment të fortë në marrëdhëniet dypalëshe, Kallas bëri thirrje për një partneritet më të orientuar drejt së ardhmes midis BE-së dhe Pakistanit.
Kryediplomatja e BE-së tha se diskutimet me ministrin Dar do të përqendrohen në forcimin e bashkëpunimit në fusha, përfshirë klimën, infrastrukturën dixhitale, migrimin dhe lëvizshmërinë si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.
Dar theksoi rëndësinë e ruajtjes së dialogut të rregullt strategjik midis Pakistanit dhe BE-së. Ai tha se ka qëndruar në kontakt të ngushtë me Kallasin për një sërë çështjesh, përfshirë konfliktin Pakistan-Indi të vitit të kaluar dhe luftën e vazhdueshme SHBA-Iran.
BE-ja është partneri i dytë më i madh tregtar i Pakistanit. Sipas Skemës së Përgjithshme të Preferencave Plus (GSP+), Pakistani gëzon akses pa taksa ose me taksa të reduktuara për shumë eksporte në tregjet evropiane.
Statusi, i dhënë për herë të parë në vitin 2014, u zgjat deri në vitin 2027 pasi Parlamenti Evropian votoi në tetor 2023 për të vazhduar marrëveshjen për vendet në zhvillim të përshtatshme, përfshirë Pakistanin.