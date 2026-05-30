Kalaja historike e Xhaberit në Siri po përjeton një rritje të numrit të vizitorëve
Kalaja e Xhaberit, e cila konsiderohet një nga monumentet më të njohura historike në rajon, vazhdon të tërheqë interesimin e vizitorëve vendas dhe të huaj, duke reflektuar trashëgiminë kulturore dhe historike të Sirisë
Ahmet Nurduhan
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
Rakka
Kalaja historike e Xhaberit, e vendosur në brigjet e lumit Eufrat në zonën rurale të Raqqa-s, Siri, është bërë një destinacion popullor për vendasit dhe turistët ndërsa temperaturat rriten.
Duke u ngritur si një ishull në lumin Eufrat dhe duke tërhequr vëmendjen me spektaklin e saj vizual, kalaja konsiderohet një pjesë jetësore e turizmit rajonal për shkak të bukurisë së saj natyrore dhe historisë së pasur.
Vizitorët që vijnë në këtë zonë shijojnë peizazhin natyror, lundrimet me varka dhe atmosferën historike që ofron kalaja, veçanërisht gjatë muajve të verës. Familje të shumta kalojnë fundjavat pranë brigjeve të Eufratit, ku freskia e ujit dhe pamja panoramike ofrojnë një ambient tërheqës për pushim dhe rekreacion.
Kalaja e Xhaberit, e cila daton prej shekujsh dhe konsiderohet një nga monumentet më të njohura historike në rajon, vazhdon të tërheqë interesimin e vizitorëve vendas dhe të huaj, duke reflektuar trashëgiminë kulturore dhe historike të Sirisë.