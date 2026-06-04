Kaja Kallas “anulon” pjesëmarrjen në Samitin BE - Ballkani Perëndimor në Tivat

Zlatan Kapic
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian (BE) për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Kaja Kallas, ka anuluar pjesëmarrjen në Samitin BE - Ballkani Perëndimor, i cili do të mbahet nesër në Tivat, transmeton Anadolu.
Siç raporton RTCG, duke u bazuar në një njoftim me shkrim, anulimi i vizitës ka ndodhur për arsye shëndetësore.
Sipas njoftimit, anulimi i vizitës ka ndodhur për arsye shëndetësore.
Samiti BE - Ballkani Perëndimor do të mbahet më 5 qershor, ndërsa nikoqir i takimit është presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq.
Në samit pritet pjesëmarrja e liderëve të BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku do të diskutohen bashkëpunimi rajonal dhe perspektiva evropiane e rajonit.