Kafshimet e rriqrave të lidhura me alergjinë ndaj mishit mund të prekin deri në 450 mijë amerikanë

Dilara Hamit
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), një alergji potencialisht kërcënuese për jetën, e shkaktuar nga kafshimet e rriqrave, mund të prekë deri në 450.000 njerëz në SHBA, transmeton Anadolu.
Gjendja, e njohur si sindroma alfa-gal (AGS), zhvillohet kur një person sensibilizohet ndaj alfa-galit, një molekule sheqeri që gjendet te shumica e gjitarëve, por jo te njerëzit. Kjo molekulë mund të transmetohet përmes pështymës së disa llojeve të rriqrave gjatë kafshimit.
Sipas CDC-së, më shumë se 110.000 raste të dyshuara të AGS-së janë identifikuar ndërmjet viteve 2010 dhe 2022. Meqenëse kjo gjendje nuk raportohet në nivel kombëtar, autoritetet shëndetësore thonë se numri i vërtetë i rasteve është i panjohur dhe mund të jetë dukshëm më i lartë.
Personat me AGS mund të zhvillojnë reaksione alergjike pas konsumimit të mishit të kuq ose produkteve të tjera me origjinë nga gjitarët, duke shfaqur simptoma që variojnë nga shqetësime të lehta deri te reaksione të rënda, potencialisht kërcënuese për jetën.
CDC-ja tha se sindroma lidhet më së shpeshti me kafshimet e rriqrës së llojit 'lone star' në SHBA, megjithëse edhe rriqrat me këmbë të zeza dhe rriqrat perëndimore me këmbë të zeza janë lidhur me raste të tilla. Shumica e infeksioneve të raportuara janë regjistruar në shtetet jugore, lindore dhe qendrore, ku rriqra ‘lone star’ është e përhapur.
Autoritetet shëndetësore thanë se AGS mund të prekë njerëz të të gjitha moshave, megjithëse shumica e rasteve të raportuara kanë përfshirë të rritur.
Diagnoza zakonisht përfshin një ekzaminim fizik, shqyrtimin e historisë së pacientit dhe analiza gjaku që zbulojnë antitrupa ndaj alfa-galit. Disa pacientë mund t'i nënshtrohen edhe testeve alergjike të lëkurës.
Aktualisht nuk ekziston një kurë për AGS. Ekspertët mjekësorë rekomandojnë që personat e prekur të shmangin produktet e mishit të gjitarëve, si mishi i viçit, derrit, qengjit dhe drerit, ndërsa disa pacientë mund të kenë nevojë të eliminojnë edhe produktet e qumështit dhe disa barna që përmbajnë alfa-gal.
CDC-ja theksoi se parandalimi i kafshimeve nga rriqrat mbetet mënyra më efektive për të zvogëluar rrezikun e zhvillimit të kësaj gjendjeje.
Sindroma alfa-gal u identifikua për herë të parë në fillim të viteve 2000, pasi studiuesit zbuluan lidhjen mes kafshimeve të rriqrave dhe reaksioneve alergjike të vonuara ndaj mishit të kuq. Ndërgjegjësimi për këtë gjendje është rritur vitet e fundit, pasi rastet e raportuara janë zgjeruar në pjesë të ndryshme të SHBA-së.