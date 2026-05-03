"Kafe-Libraria" në Teheran ofron një përvojë unike me konceptin e saj origjinal midis 6 mijë librave
Kjo "Kafe-Librari", që tërheq vëmendjen me dizajnin unik, u ofron vizitorëve një përvojë të ndryshme ndërsa pinë kafenë e tyre midis mijëra librave
Tolga Akbaba
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
photo: Fatemeh Bahrami / AA
Teheran
Në Teheran, kryeqytetin e Iranit, një vend i njohur si "Kafe-Librari", i cili tërheq vëmendjen me dizajnin unik, u ofron vizitorëve një përvojë të ndryshme ndërsa pinë kafenë e tyre midis më shumë se 6 mijë librave.
I vendosur në veri të Teheranit dhe veçanërisht i popullarizuar tek të rinjtë, vendi dallohet për strukturën e tij që kombinon një kafene dhe një bibliotekë.
Duke folur për Anadolu, Ihsan Emani, projektuesi dhe arkitekti i këtij projekti, tha se vendi aktual më parë ishte një dyqan që lidhte dy rrugë dhe se ata zhvilluan konceptin kafe-libër bazuar në këtë.
Gjurmë të artit iranian miniaturë në dizajn
Emani deklaroi se ka gjurmë të artit iranian miniaturë në dizajnin e vendit dhe se ngjyrat e përdorura ishin gjithashtu të frymëzuara nga arti miniaturë.
"Struktura e dyshemesë vjen nga arti iranian miniaturë. Ne u përpoqëm të harmonizonim ngjyrat e objekteve në hapësirë me gurët që vendosëm brenda. Punimet me pllaka në banjo, vazot me lule në oborr… të gjitha pasqyrojnë hollësitë që morëm nga arti miniaturë me detaje të vogla. Madje menduam edhe për rregullimin e rafteve të librave si histori iraniane. E projektuam në mënyrë që, ndërsa lëvizni nëpër hapësirë, të ndiheni sikur po lëvizni vërtet brenda një historie", tha ai.
"Kemi një lexueshmëri serioze këtu"
Ali Ferani, i cili është përgjegjës për seksionin e bibliotekës së vendit, tha se "Kafe-Libraria" ka më shumë se 6 mijë libra për fëmijë dhe të rritur, se ata e vlerësojnë veçanërisht seksionin e librave për fëmijë, ndjekin me kujdes librat e botuar rishtazi dhe e mbajnë bibliotekën të azhurnuar vazhdimisht.
"Kemi një lexueshmëri të konsiderueshme këtu. Njerëzit angazhohen në diskutime të thella rreth letërsisë ruse, letërsisë franceze, poezisë dhe historisë. Ne vërtet kemi një lexueshmëri të fortë dhe me cilësi të lartë. Pavarësisht kushteve sfiduese në vend, kultura e librit mbetet e gjallë. Po botohen libra të mirë dhe ekziston një botë e fortë librash. Pavarësisht të gjitha vështirësive, një libër i botuar rishtazi në Perëndim përkthehet shpejt në persisht dhe shpesh u paraqitet lexuesve këtu me përkthime me cilësi të lartë", tha Aliu.
Interes i shtuar për librat e historisë pas luftës
Duke treguar interesin e shtuar për librat e historisë pas sulmeve nga SHBA-ja dhe Izraeli që filluan më 28 shkurt Ali Ferani tha:
"Gjatë luftës, ne e bëmë këtë vend të disponueshëm për publikun gjatë orareve të caktuara. Mund të themi me të vërtetë se populli iranian është shumë i dhënë pas letërsisë dhe poezisë, dhe ata janë gjithashtu një shoqëri që e kupton mirë letërsinë dhe historinë. Në fakt, ne shpesh mësojmë shumë prej tyre. Gjithashtu planifikojmë të mbajmë programe kulturore këtu në ditët në vijim".
"Më pëlqeu shumë dizajni dhe arkitektura e këtij vendi"
Niyaz Asgari, një student 19-vjeçar i arkitekturës dhe frekuentues i rregullt i "Kafe-Librarisë", shpjegoi se e zbuloi vendin me rekomandimin e babait të tij, duke thënë: "Meqenëse i dua librat dhe jam i interesuar për arkitekturën, më pëlqeu shumë dizajni dhe arkitektura e këtij vendi. Sidomos ideja e lidhjes së bibliotekës dhe kafenesë është shumë e bukur dhe mbresëlënëse, sipas mendimit tim".
Asgari, i cili deklaroi se preferon të lexojë libra ndaj shumë gjërave të tjera dhe se leximi e ndihmon mendjen të shpëtojë nga shumë gjëra që e zënë, tha: "Unë përfitoj nga ky vend dhe në përgjithësi më pëlqen të vij këtu. Madje kam ardhur disa herë gjatë kohës së luftës".
