Këshilltari i lartë ushtarak iranian kërcënon me “ndëshkim të ashpër” pas sulmeve të reja amerikane

Tarek Chouiref
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Një këshilltar i lartë ushtarak i liderit suprem të Iranit ka paralajmëruar se “armiku agresor dhe bashkëpunëtorët e tij do të ndëshkohen rëndë” pas një vale të re sulmesh amerikane, transmeton Anadolu.
Mohsen Rezaei, këshilltar i lartë i liderit suprem, Ayatollah Mojtaba Khamenei, i bëri këto deklarata në një postim në rrjetin social amerikan X.
Deklaratat e tij erdhën pak pasi mediat iraniane raportuan një seri shpërthimesh në disa zona të jugut të Iranit, pas sulmeve amerikane që kishin në shënjestër disa lokacione.
Televizioni shtetëror iranian tha se fragmente predhash goditën spitalin Imam Ali në qytetin port juglindor Chabahar, ndërsa agjencia e lajmeve Mehr raportoi se sulmet në provincën Bushehr nuk shkaktuan dëme në centralin bërthamor Bushehr.
Më vonë, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) konfirmoi se kishte kryer sulme të tjera kundër Iranit, duke theksuar se këto sulme kishin për qëllim dobësimin e mëtejshëm të aftësisë së Iranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.