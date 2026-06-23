Këshilltarët kryesorë të BRICS-it diskutojnë për "sfidat jo-tradicionale të sigurisë"

Ahmad Adil
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Një takim i këshilltarëve të sigurisë kombëtare të BRICS-it dhe përfaqësuesve të lartë për sigurinë kombëtare u mbajt në kryeqytetin indian New Delhi, me Indinë mikpritëse që tha se në takim do të diskutohen disa nga "sfidat jo tradicionale të sigurisë", transmeton Anadolu.
Vendi i Azisë Jugore po pret takimin dy-ditor të BRICS-it, ku marrin pjesë zyrtarë nga anëtarët e bllokut, përfshirë Kinën. Takimi i këshilltarëve të bllokut për sigurinë kombëtare vjen pasi SHBA-ja dhe Irani lëvizën për t'i dhënë fund luftës si dhe për të hapur Ngushticën e Hormuzit, e cila është mbyllur që nga fillimi i luftës më 28 shkurt.
Në fjalën e tij hyrëse, këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Indisë, Ajit Doval, i cili e përshkroi bllokun si "jo grupim të zakonshëm", tha se blloku duhet të jetë "i vetëdijshëm për kërcënimet dhe sfidat e reja të sigurisë".
"Kërcënimet jo-tradicionale kanë kapërcyer kufijtë kombëtarë dhe kanë zhvilluar sisteme disfate kundër përgjigjeve konvencionale", tha ai duke shtuar se blloku "po bëhet më i fortë çdo ditë që kalon".
"Ne kemi rol shumë të veçantë për të luajtur në këtë botë, e cila duket se është në trazira, një botë që duket se po ndryshon, një botë në të cilën instrumentet e zgjidhjes së konflikteve ndoshta po zbehen", tha Doval.
"Çfarë roli mund të luajmë ne si grup është çështje që është e rëndësishme për ne ta mendojmë", tha ai. Doval përshëndeti marrëveshjen e arritur midis SHBA-së dhe Iranit për t'i dhënë fund luftës. "Ne kemi optimizëm të kujdesshëm dhe shpresojmë se do të funksionojë. Do të ndihmojë sigurinë energjetike", tha ai.
Doval thekson se hapja e Ngushticës së Hormuzit është një "zhvillim shumë i mirëpritur".
"Do të heqë pengesat e zinxhirit të furnizimit dhe shumë nga mungesat në terren dhe liria e lundrimit që do të jetë e disponueshme për vendet në rajon dhe më gjerë, ndoshta do të përmirësojë shumë prosperitetin tonë ekonomik", tha Doval.
Blloku synon të krijojë mekanizma financiarë alternativë, të frenojë varësinë nga dollari dhe të rrisë përfaqësimin Global të Jugut në institucionet ndërkombëtare, duke sfiduar strukturat e qeverisjes së udhëhequr nga perëndimi.
Karrigia e BRICS 2026 e Indisë udhëhiqet nga tema "Ndërtimi për elasticitet, inovacion, bashkëpunim dhe qëndrueshmëri". Së bashku, vendet e BRICS-it, të cilat përfshijnë gjithashtu Brazilin, Rusinë dhe Afrikën e Jugut, përfaqësojnë mbi 40 për qind të popullsisë globale dhe mbi 32 për qind të PBB-së globale.