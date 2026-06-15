Këshilli i Sigurimit i OKB-së zgjat me një vit mandatin e misionit në Afganistan

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka miratuar njëzëri zgjatjen me një vit të mandatit të misionit të tij të ndihmës në Afganistan, duke ruajtur detyrat dhe prioritetet ekzistuese të misionit, pavarësisht diskutimeve të fundit për ndryshime të mundshme në mandatin e tij, transmeton Anadolu.
Rezoluta zgjat mandatin e Misionit të Ndihmës të OKB-së në Afganistan (UNAMA) deri më 17 qershor 2027.
Këshilli prej 15 anëtarësh e miratoi rezolutën njëzëri pas negociatave, gjatë të cilave disa anëtarë diskutuan thjeshtimin e mandatit dhe prioriteteve të misionit. Megjithatë, teksti përfundimtar ruajti përgjegjësitë ekzistuese të UNAMA-s pa ndryshime të mëdha.
Ambasadori i Kinës në OKB, Fu Cong, i cili ishte përgjegjës për çështjen e Afganistanit, e mirëpriti zgjatjen e mandatit.
“Rezoluta ruan dhe forcon mandatin kryesor të UNAMA-s, përfshirë koordinimin e ndihmës ndërkombëtare, angazhimin politik dhe promovimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, duke thjeshtuar njëkohësisht mandatet e vjetruara ose të tepërta kur është e nevojshme”, tha ai.
Sipas tij, rezoluta riafirmon “rëndësinë e luftës kundër terrorizmit” dhe shpreh shpresën se “Afganistani do të forcojë bashkëpunimin kundër terrorizmit me vendet e rajonit, do të eliminojë të gjitha forcat terroriste dhe do të mbështesë sigurinë e përbashkët”.
Me seli në Kabul, UNAMA mbështet përpjekjet për paqe dhe stabilitet, monitorimin e të drejtave të njeriut, koordinimin humanitar, si dhe angazhimin me autoritetet afgane dhe partnerët ndërkombëtarë.