Këshilli i Lartë i Shtetit i Libisë rizgjedh Mohammed Takala-n si president

Mohammad Sio
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Këshilli i Lartë i Shtetit i Libisë rizgjodhi sot Mohammed Takala-n si president të saj për të katërtin mandat njëvjeçar radhazi, transmeton Anadolu.
Një total prej 138 nga 142 anëtarët e këshillit morën pjesë në seancën e votimit, duke përmbushur kuorumin e kërkuar ligjor. Në një balotazh të mbajtur gjatë një seance të transmetuar drejtpërdrejt në televizionin shtetëror Al-Wataniya, Takala siguroi 80 vota për të mposhtur anëtarin e këshillit Abu Al-Qasim Qazit, i cili mori 56.
Pesë kandidatë kontestuan zgjedhjet e lidershipit: Takala, ish-presidenti i këshillit Abdul Rahman Swehli dhe anëtarët e këshillit Qazit, Salah Maito dhe Mustafa Al-Turaiki.
Takala kryesoi raundin e parë me 62 vota, i ndjekur nga Qazit me 34, Maito me 25, Swehli me 12 dhe Al-Turaiki me katër vota. Takala u zgjodh për herë të parë president i trupit këshillues më 6 gusht 2023, pasi mundi paraardhësin e tij, Khaled Al-Mishri, me 67 vota kundër 62 kundër.
Këshilli pritet të zgjedhë dy nënkryetarë më vonë sot. Votimi shënoi zgjedhjet e 11-ta të lidershipit për Këshillin e Lartë të Shtetit. Anëtarët e byrosë presidenciale të këshillit shërbejnë për mandate njëvjeçare duke filluar nga data e zgjedhjes së tyre.
Këshilli i Lartë i Shtetit u krijua sipas Marrëveshjes Politike Libiane të vitit 2015 të nënshkruar në Skhirat të Marokut. Ai shërben si një organ këshillimor për projektligjet dhe çështjet kushtetuese.
Këshilli punon me Dhomën e Përfaqësuesve për të arritur konsensus për emërimet në poste sovrane si dhe për çështje kushtetuese dhe elektorale, duke e bërë atë lojtar kyç në procesin e vazhdueshëm politik të Libisë.