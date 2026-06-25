Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit dhe SHBA-ja do të mbajnë takim të përbashkët ministror në Bahrein

Şahin Demir
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Një takim i përbashkët ministror midis Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) dhe SHBA-së do të mbahet sot në Bahrein, transmeton Anadolu.
Këshilli tha në një deklaratë të postuar në kompaninë amerikane të mediave sociale X se takimi do të zhvillohet në Bahrein, pa zbuluar detaje të mëtejshme mbi rendin e ditës.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, i cili mbërriti në Bahrein të mërkurën vonë gjatë fazës së fundit të turneut të tij në Gjirin nga 23 deri më 25 qershor, është planifikuar të takohet me përfaqësues të GCC-së për të diskutuar prioritetet e përbashkëta rajonale dhe bashkëpunimin mbi çështjet kryesore që prekin shtetet e Gjirit.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së tha se udhëtimi i Rubios do të përqendrohet në memorandumin e mirëkuptimit me Iranin, përpjekjet për të siguruar tranzit të plotë dhe të sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit dhe paqen dhe stabilitetin rajonal.
Mbledhja pritet të mbledhë së bashku ministrat e Jashtëm të gjashtë vendeve anëtare të GCC-së - Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Kuvajtin, Omanin dhe Bahreinin, së bashku me zyrtarë të lartë amerikanë.
GCC-ja dhe Washingtoni zhvillojnë rregullisht konsultime mbi sigurinë rajonale, koordinimin politik dhe bashkëpunimin ekonomik mes zhvillimeve të vazhdueshme në Lindjen e Mesme.