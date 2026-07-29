Juglindja e Koresë së Jugut regjistron temperaturën më të lartë në 122 vjet

Saadet Gökce
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Juglindja e Koresë së Jugut përjetoi temperatura rekord të mërkurën, me qytetin port të Busan që regjistroi temperaturën më të lartë në 122 vjet.
Busan regjistroi 38,8C në orën 14:56, duke tejkaluar rekordin e tij të mëparshëm prej 37,3C, të vendosur në vitin 2016, dhe duke shënuar temperaturën më të lartë që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1904, raportoi Agjencia e Lajmeve Yonhap, duke cituar Administratën Meteorologjike Koreane.
Në qytetin juglindor të Yangsan, temperatura arriti në 40,3C në orën 15:34, më e larta që nga fillimi i vëzhgimeve atje në 2008.
Agjencia ia atribuoi nxehtësinë ekstreme ndikimit të kombinuar të sistemeve të presionit të lartë të Paqësorit të Veriut dhe Tibetit dhe parashikoi se vala e të nxehtit do të vazhdojë deri në fund të javës së ardhshme.
Administrata e motit gjithashtu përmirësoi këshillimin e saj për valët e të nxehtit në një paralajmërim për pjesë të Seulit pasi temperatura e dukshme tejkaloi 35C (95F).
Një paralajmërim për valën e të nxehtit lëshohet kur temperatura maksimale e dukshme pritet të qëndrojë mbi 35C për dy ose më shumë ditë rresht.
Kjo shënoi paralajmërimin e dytë të valës së të nxehtit të Seulit këtë verë.
Qyteti hapi objektet publike si strehimore ftohëse dhe kufizoi punën në natyrë në kantieret e ndërtimit bashkiake midis orës 14:00 dhe 17:00, ndërsa rekomandoi që kantieret private të ndërtimit të marrin masa të ngjashme.