Jordania thotë se rrëzoi 5 raketa iraniane në ditën e katërt radhazi të sulmeve

Rania R.a. Abushamala
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Ushtria jordaneze njoftoi se ka interceptuar dhe rrëzuar pesë raketa të lëshuara nga Irani drejt mbretërisë, duke shënuar ditën e katërt radhazi të incidenteve të tilla, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria tha se sistemet e mbrojtjes ajrore zbuluan dhe interceptuan pesë raketat në orët e para të së enjtes.
Sipas deklaratës, nuk është raportuar për viktima.
Të mërkurën, Jordania njoftoi se kishte rrëzuar pesë raketa, pasi kishte interceptuar një dron të martën dhe dy dronë të hënën.