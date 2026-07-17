Jordania: Sulmet e Iranit nuk kanë asnjë justifikim, forcat e SHBA-së janë këtu me marrëveshje

Mohammad Sio
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Jordania ka dënuar sulmet iraniane që kanë shënjestruar mbretërinë dhe shtetet e Gjirit, ndërsa pohoi se forcat amerikane në vend janë të pranishme sipas një marrëveshjeje bashkëpunimi mbrojtës për qëllime kundër terrorizmit, transmeton Anadolu.
"Forcat amerikane në Jordani janë të pranishme sipas një marrëveshjeje bashkëpunimi mbrojtës që respekton plotësisht sovranitetin jordanez dhe vepron brenda kornizës së përpjekjeve të përbashkëta për të luftuar terrorizmin", tha të enjten ministri jordanez i Punëve të Jashtme, Ayman Safadi, gjatë një paneli diskutimi në margjinat e Forumit të Sigurisë në Aspen.
Sipas një deklarate të lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, Safadi përsëriti dënimin e Amanit për sulmet iraniane që synojnë mbretërinë dhe vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC), duke theksuar se nuk ka "asnjë justifikim" për to.
Safadi bëri thirrje për respektimin e armëpushimit midis SHBA-së dhe Iranit, si dhe nxiti diplomacinë të arrijë një zgjidhje gjithëpërfshirëse që adreson shkaqet rrënjësore të tensioneve rajonale.
Ai tha se Jordania dhe vendet e tjera arabe nuk janë palë në konflikt dhe prej kohësh kanë kërkuar të ndërtojnë marrëdhënie konstruktive me Teheranin.
Safadi tha se arritja e marrëdhënieve të tilla kërkon adresimin e burimeve të tensionit, veçanërisht ndërhyrjen në punët e brendshme të shteteve arabe, si dhe sigurimin që lidhjet të bazohen në respektimin e sovranitetit dhe mosndërhyrjes.
Komentet e ministrit Safadi erdhën mes tensioneve të ripërtërira midis Washingtonit dhe Teheranit. SHBA ka kryer sulme në disa vende në Iran në ditët e fundit, ndërsa Teherani është përgjigjur duke synuar ato që i quan interesa amerikane në rajon.
Sot, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Petra, Jordania kapi dhe rrëzoi tre raketa iraniane që hynë në hapësirën e saj ajrore, pa u raportuar viktima.
Ndërkohë, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se kreu një sulm dyfazor ndaj avionëve luftarakë amerikanë dhe avionëve të furnizimit ajror me karburant të stacionuar në Jordani duke përdorur disa raketa balistike dhe një numër të madh dronësh, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve IRNA.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi më 17 qershor që përfshinte një armëpushim dhe nisi negociatat e ndërmjetësuara nga Pakistani dhe Katari që synonin t'i jepnin fund konfliktit që filloi pasi SHBA-të dhe Izraeli nisën operacione ushtarake kundër Iranit më 28 shkurt.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi fundin e armëpushimit më 8 korrik pas përshkallëzimit të përtërirë, një ditë pasi Irani sulmoi tre anije që kalonin Ngushticën e Hormuzit, duke i akuzuar ato se nuk kishin ndjekur rrugët e lundrimit të përcaktuara nga Teherani.
SHBA u përgjigj duke nisur sulme në vende brenda Iranit.
Washingtoni mbështet transportin tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit duke përdorur rrugë të ndryshme nga ato të përcaktuara nga Irani.
Teherani e refuzon këtë marrëveshje dhe thotë se do të shënjestrojë anijet që nuk koordinohen me autoritetet iraniane përpara se të kalojnë nëpër rrugën strategjike ujore.