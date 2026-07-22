Jordania rrëzon raketa dhe dronë iranianë pas shpërthimeve në Akaba

Mohammad Sio
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Ushtria jordaneze tha sot se ka kapur raketa dhe dronë iranianë pasi u dëgjuan shpërthime në qytetin jugor Akaba dhe sirenat paralajmëruese u dëgjuan për një sulm të mundshëm, transmeton Anadolu.
Një burim ushtarak i tha agjencisë shtetërore të lajmeve Petra se sistemet e mbrojtjes ajrore zbuluan gjashtë raketa të lëshuara nga Irani në drejtim të Jordanisë dhe i angazhuan ato menjëherë pasi hynë në hapësirën ajrore të mbretërisë.
Burimi tha se katër raketa u shkatërruan ndërsa dy të tjerat ranë në zona të largëta dhe të pabanuara pa shkaktuar viktima apo dëme materiale. Ushtria shtoi se hapësira ajrore e Jordanisë mbetet nën monitorim të vazhdueshëm operacional.
Agjencia nuk specifikoi vendndodhjet e raketave iraniane të kapur dhe të rënë. Megjithatë, mediat jordaneze raportuan më herët se shpërthime u dëgjuan në Akaba pasi sirenat paralajmëruese paralajmëruan banorët për një sulm të mundshëm iranian.
Gazeta izraelite e lajmeve "Ynet" raportoi se një fluturim Arkia nga Tel Avivi në Eilat ndryshoi rrugën e fluturimit pasi u dëgjuan shpërthime nga drejtimi i Jordanisë.
Në një deklaratë të veçantë, ushtria jordaneze tha se avioni i saj rrëzoi katër dronë të nisur nga Irani në drejtim të mbretërisë të mërkurën në mëngjes. Ushtria tha se përgjimet me dronë nuk shkaktuan viktima apo dëme materiale. Ajo nuk bëri të ditur se ku u rrëzuan dronët.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar pas intensifikimit të sulmeve të SHBA-së ndaj Iranit që nga java e kaluar, ndërsa Teherani është përgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që ai thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.
Shkëmbimi i zjarrit ka vazhduar pavarësisht nga një memorandum mirëkuptimi i ndërmjetësuar nga Pakistani i nënshkruar nga SHBA-ja dhe Irani në qershor për t'i dhënë fund luftës që filloi në shkurt dhe për të hapur rrugën për marrëveshje të qëndrueshme paqeje.