Jordania rrëzon një dron pas shkeljes së hapësirës ajrore

Mohammad Sio
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Ushtria jordaneze rrëzoi një dron sot herët pasi ai hyri në hapësirën ajrore të mbretërisë mbi shkretëtirën lindore, njoftoi agjencia zyrtare e lajmeve Petra, transmeton Anadolu.
Ushtria tha se droni u kap pasi kishte shkelur hapësirën ajrore jordaneze. Nuk raportohet për viktima apo dëme materiale.
Incidenti erdhi një ditë pasi ushtria jordaneze tha se kishte rrëzuar dy dronë që synonin mbretërinë, ndërsa ushtria izraelite tha se kapi dy mjete ajrore pa pilot pranë kufirit jordanez që nuk hynë në territorin izraelit.
Ai pasoi njoftimin e Arabisë Saudite të hënën se kishte përgjuar dhe shkatërruar disa dronë të lëshuar nga territori i Irakut që u përpoqën të synonin objektet e naftës në mbretëri. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për incidentet me dronë.
Të dielën, një zëdhënës i ushtrisë iraniane tha se Teherani ka ndërprerë operacionet e tij ushtarake pasi SHBA-ja ndaloi sulmet ndaj Iranit gjatë dy ditëve të mëparshme.
Axios raportoi se presidenti i SHBA-së, Donald Trump urdhëroi ushtrinë amerikane të pezullojë sulmet e mëtejshme ndaj Iranit pas gati dy javësh sulme të përditshme.
Tensionet midis SHBA-së dhe Iranit janë intensifikuar javët e fundit, me Washingtonin që kryen sulme brenda Iranit dhe Teheranit duke u përgjigjur duke synuar ato që tha se ishin objektet dhe pajisjet ushtarake amerikane në vendet në të gjithë rajonin.