Jordania rrëzon dy dronë që synonin territorin e saj

Mohammad Sio
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Ushtria jordaneze rrëzoi sot dy dronë që synonin mbretërinë, tha ushtria, transmeton Anadolu.
Një burim ushtarak tha se nuk u raportuan viktima apo dëme materiale në përgjim, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve Petra. Asnjë grup ende nuk e ka marrë përsipër sulmin.
Jordania ka kapur në mënyrë të përsëritur raketa dhe dronë iranianë që hynë ose iu afruan hapësirës ajrore të saj gjatë konfrontimit të fundit ushtarak midis SHBA-së dhe Iranit, i cili thotë se synonte bazat ushtarake amerikane në rajon.
Më herët, ushtria izraelite tha se ka kapur dy mjete ajrore pa pilot (UAV) "të identifikuara në zonën e kufirit me Jordaninë". Në një deklaratë, ushtria tha se UAV-të "nuk kaluan në territorin izraelit" dhe se origjina e lëshimit ishte në shqyrtim.
Një qetësi e kujdesshme është rikthyer në rajon pas javësh shkëmbimesh intensive ushtarake midis Iranit dhe SHBA-së që u përhapën në disa vende fqinje.
Të dielën, zëdhënësi i ushtrisë iraniane, Amir Mohammad Akraminia tha se Irani ndaloi operacionet e tij ushtarake pasi SHBA-ja ndaloi sulmet e saj ndaj Iranit.
Sipas një lajmi të Axios-it të shtunën, presidenti amerikan Donald Trump kishte urdhëruar ushtrinë amerikane të mos kryente sulme të reja ndaj Iranit, duke i dhënë fund sulmeve të përditshme gati dyjavore.
Tensionet midis SHBA-së dhe Iranit janë intensifikuar javët e fundit, me Washingtonin që kryen sulme ndaj Iranit dhe Teheranit duke u përgjigjur duke shënjestruar ato që tha se ishin objektet dhe pajisjet ushtarake amerikane në vendet në të gjithë rajonin.